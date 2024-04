Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM: Tạo hiệu ứng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Bộ Tài chính luôn là bộ tiên phong trong công tác cải cách TTHC, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, giúp giảm mạnh thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa. Đặc biệt, mức độ cải cách TTHC của ngành Tài chính luôn được duy trì liên tục, ổn định trong nhiều năm, theo phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là thước đo của công tác cải cách hành chính. Việc cắt giảm các TTHC của ngành Tài chính đã tạo ra những hiệu ứng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt các chi phí trong tuân thủ của cả cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đã giảm cả về thời gian, chi phí cũng như giảm bớt được những tổn thương xã hội khác do Covid-19 gây ra. Việc này đã giúp ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho môi trường đầu tư, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh có thể nói là rất kịp thời và hiệu quả. Theo khảo sát của Hiệp hội, đến 70% doanh nghiệp đánh giá là hài lòng với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Về lâu dài, các chính sách hỗ trợ ngắn hạn khi khó khăn kết hợp với các chính sách dài hơi đã có sẵn sẽ bổ trợ cho nhau để mang đến nguồn lực tốt hơn cho doanh nghiệp. Và những nỗ lực này của Nhà nước là một điều rất ý nghĩa về mặt chính trị. Cộng đồng doanh nghiệp sẽ cảm thấy Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng công tác CCHC của ngành Tài chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, để hỗ trợ hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. TS. NGUYỄN MINH PHONG - CHUYÊN GIA KINH TẾ: Thể hiện tính chủ động cao của Bộ Tài chính Do vị trí, chức năng đặc thù của mình trong quản lý nhà nước, Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành quản lý nhiều TTHC nhất, cũng vì vậy mà luôn tập trung rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước cũng như hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, hiện Bộ Tài chính có gần 50% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, là một trong những điều khẳng định kết quả rất đáng ghi nhận của Bộ Tài chính trong giảm thiểu các thủ tục. Kết quả này là minh chứng cho thấy tính chủ động của Bộ Tài chính trong việc cắt giảm các TTHC. Bộ Tài chính thường xuyên có những công văn chỉ đạo nội bộ cũng như tuân thủ bám sát chỉ đạo của Chính phủ để triển khai rất tích cực quá trình cắt giảm này. Những con số về số TTHC được cắt giảm rõ ràng là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với gần 800 TTHC thuộc thẩm quyền đang quản lý thì vẫn còn dư địa để Bộ Tài chính tiếp tục chủ động cắt giảm hơn nữa và tôi tin rằng, Bộ sẽ tiếp tục trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong cải cách TTHC trong kỳ đánh giá tiếp theo.