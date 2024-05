Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp tục đề xuất gia hạn nhiều khoản thuế

Kinh tế phục hồi nhờ quyết sách kịp thời của Chính phủ Đánh giá năng lực chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế Việt Nam, TS. Cấn Văn Lực cho biết, mặc dù tăng trưởng kinh tế chậm lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song Việt Nam vẫn là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN. So với quy mô bình quân toàn thế giới và ASEAN, quy mô kinh tế Việt Nam ở mức khá tốt. Chỉ số phục hồi của kinh tế Việt Nam đã khẳng định những nỗ lực và nhiều quyết sách kịp thời, hiệu quả của Chính phủ. Trong bối cảnh rủi ro không chắc chắn về điều hành chính sách ngày càng tăng, sự phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa Việt Nam ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả hơn góp phần ổn định đời sống, phục hồi kinh tế; vừa đảm bảo ổn định vĩ mô và ổn định tài chính quốc gia, vừa tạo dư địa mở rộng chính sách trong trung hạn. Để nâng cao khả năng chống chịu, tăng tính tự cường của nền kinh tế Việt Nam, phát huy thuận lợi, cơ hội và hạn chế tối đa rủi ro, thách thức trong quá trình phục hồi, phát triển bền vững, TS. Cấn Văn Lực kiến nghị cần xây dựng và vận hành hệ thống chỉ tiêu đánh giá, đo lường khả năng chống chịu và tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Theo đó, Việt Nam nên tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực chống chịu và tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế theo chuẩn quốc tế; công bố kết quả đánh giá về khả năng chống chịu của nền kinh tế định kỳ hàng năm làm cơ sở để rà soát, đối chiếu với kết quả điều hành vĩ mô, kinh tế, tài chính, quản trị rủi ro, năng lực cạnh tranh của Việt Nam để có điều chỉnh phù hợp, linh hoạt. Những giải pháp về chính sách tài khóa về cơ bản đã đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong hỗ trợ nền kinh tế. Do đó, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cần phối hợp đồng bộ, kịp thời và rõ hơn vai trò của chính sách tiền tệ, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chính sách vĩ mô khác, cùng với đó thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính…, để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn từ nay tới cuối năm.