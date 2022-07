Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trong đó, 3 chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý được bãi bỏ, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, gồm: báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai điện tử; bảng kê thanh toán biên lai (mẫu TCT 25/AC).