Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV

Kiến nghị giao địa phương quyết định kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương Liên quan đến quản lý trụ sở nhà, đất công, cử tri tỉnh Bình Định cho rằng, hiện nay một số đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, theo nhu cầu công tác của các đơn vị, UBND tỉnh đã giao đất để quản lý, xây dựng trụ sở làm việc mới sử dụng. Cử tri đề nghị các bộ, ngành, xem xét bàn giao lại trụ sở, chuyển giao lại trụ sở làm việc cũ của các đơn vị đã xây dựng cơ sở mới, để địa phương quản lý, sử dụng, bố trí cho các cơ quan, đơn vị của địa phương đang thiếu trụ sở làm việc, tránh gây lãng phí tài sản công. Cũng theo cử tri tỉnh Bình Định, tại Điều 68, Luật Đầu tư công quy định “HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện...”. Theo đó việc giải ngân vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quy định (bao gồm cả cấp tỉnh và cấp huyện) là chưa phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước (quy định kế hoạch đầu tư công các dự án của ngân sách do HĐND quyết định theo thẩm quyền của từng cấp) và sẽ mất rất nhiều thời gian trong công tác điều hòa kế hoạch đầu tư công của các cấp, dẫn đến bị động, chậm trễ trong giải ngân đầu công. Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung quy định (khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công) theo hướng giao cho HĐND từng cấp được quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý, để chủ động thực hiện và phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Theo quy định của Luật Đầu tư công về việc giải phóng mặt bằng đối với các dự án chỉ được triển khai sau khi dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư, quy định này có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân khi chưa có sẵn mặt bằng sạch. Cử tri tỉnh Bình Định đề nghị Quốc hội bổ sung, sửa đổi quy định đối với một số loại công trình, dự án đã được xác định rõ diện tích thu hồi thì cho tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập như dự án nhóm A được quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công, để thực hiện trước.