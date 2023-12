BSR tổ chức nói chuyện an toàn về chủ đề “An toàn hàn cắt và không gian hạn chế”

(TBTCO) - Vừa qua, tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức buổi nói chuyện an toàn (HSE MASS TOOLBOX TALK) tháng 11 với Người lao động và nhân sự các nhà thầu đang làm việc tại nhà máy. Buổi nói chuyện an toàn tháng 11 được tổ chức để thảo luận, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến hàn cắt và làm việc trong không gian hạn chế.

Đại diện BSR phổ biến, chia sẻ các vấn đề an toàn trong tháng 10, 11 cho người lao động và nhân sự các nhà thầu.

Tham dự buổi nói chuyện an toàn, có đại diện các Ban An toàn Môi trường, Ban Bảo dưỡng Sửa chữa, Ban Vận hành Sản xuất và nhân sự các nhà thầu PMS, PVChem, PTSC… đang làm việc tại Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Trong buổi nói chuyện, người lao động (NLĐ) và các nhân sự nhà thầu đã được lắng nghe chia sẻ từ đại diện BSR về các hành vi, điều kiện làm việc không an toàn trong tháng 10 và tháng 11 nhằm tránh lặp lại các vi phạm.

Đại diện BSR cũng phổ biến và tuyên truyền về văn hoá an toàn quý IV/2023; chia sẻ những bài học kinh nghiệm liên quan đến các sự cố từng xảy ra tại các nhà máy khác với mục đích phòng tránh và rút kinh nghiệm…

Trao quà khích lệ, động viên cho các nhân sự trả lời đúng câu hỏi tại chương trình.

Buổi nói chuyện an toàn tháng 11 cũng đã chỉ ra các vấn đề trong quá trình làm việc như phát sinh nhiệt trong quá trình hàn, cắt; kiểm tra an toàn giàn giáo; các bước trước khi làm việc trong không gian hạn chế…

Trong khuôn khổ tuyên truyền văn hoá an toàn quý IV/2023, đại diện BSR cũng đã hướng dẫn các cách sử dụng nút bịt tai chống ồn cho các nhân sự và NLĐ. Bên cạnh các hoạt động chia sẻ, BSR cũng tổ chức hỏi đáp về các vấn đề an toàn trong quá trình làm việc để tạo không gian trao đổi và nâng cao mức độ ghi nhớ cho nhân sự các nhà thầu.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng Ban An toàn môi trường chia sẻ: “Chúng ta thường nhắc đi nhắc lại những điều cần phòng tránh để đảm bảo an toàn, mục tiêu ngoài nhắc nhở còn hướng đến tạo nét văn hoá an toàn trong mỗi cá nhân. Việc ghi nhớ và tạo nên nét văn hoá đặc trưng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được tối đa những rủi ro tiềm ẩn, qua đó đảm bảo an toàn cho chính bản thân chúng ta. Tôi hy vọng qua những buổi nói chuyện an toàn, mỗi người trong chúng ta sẽ trang bị thêm cho mình những kiến thức, nhận thức cao nhằm không để xảy ra những sự cố và phấn đấu làm việc an toàn, hiệu quả, chất lượng”./.