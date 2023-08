Bù đắp hụt thu qua thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế

Kiến nghị xử lý tài chính trên 32.866 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra Đánh giá về kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành đã thực hiện được 32.711 cuộc thanh tra - kiểm tra, đạt 40,8% kế hoạch năm 2023, bằng 96,5% so với cùng kỳ; kiểm tra được 335.655 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 93,7% so với cùng kỳ. Qua thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đã kiến nghị xử lý tài chính trên 32.866 tỷ đồng, bằng 151,7% so với cùng kỳ. Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế cũng đặc biệt chú trọng đến công tác thu nợ tiền thuế, theo đó tính đến cuối tháng 7/2023, toàn ngành ước thu được 25.608 tỷ đồng nợ thuế.