Tăng thuế thuốc lá - bước đi cần thiết và cấp bách vì sức khoẻ cộng đồng

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Vì sinh mạng người dân, xin đừng nương nhẹ Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên được các quốc gia trên thế giới đánh giá là một chính sách cùng thắng. Thắng trong bảo vệ sức khỏe và thắng trong nguồn thu ngân sách của Nhà nước. Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 15 triệu người hút thuốc, nằm trong 15 quốc gia có số người hút thuốc cao nhất thế giới, ước tính mỗi năm có hơn 100.000 ca tử vong do các bệnh gây ra do hút thuốc chủ động và tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động. Theo báo cáo nghiên cứu của Hội Kinh tế Y tế năm 2022, chi phí y tế cho điều trị và mất sức lao động do bệnh tật và tử vong sớm liên quan đến sử dụng thuốc lá hằng năm ở Việt Nam ước tính lên đến 108.000 tỷ đồng, tức là khoảng 4,5 tỷ USD, tương đương 1,14% GDP. Vì sinh mạng nhân dân xin đừng chần chừ và nương nhẹ. Dương An (ghi)