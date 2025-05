Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là Hồ Chí Minh”

(TBTCO) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Người là Hồ Chí Minh” dự kiến được tổ chức vào 20h Chủ nhật 18/5/2025 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h10 cùng ngày tại Quảng trường Ba Đình, quận Ba Đình với khoảng 3.600 đại biểu.

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Người là Hồ Chí Minh”. Ảnh minh họa

Theo UBND TP. Hà Nội, ngày 12/5, UBND thành phố nhận được Công văn số 773-CV/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Người là Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để Chương trình được tổ chức an toàn, hiệu quả, thành công, đúng quy định, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai các nội dung phối hợp tổ chức.

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/5/2025 đến hết ngày 20/5/2025. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

TP. Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan đầu mối, chủ động liên hệ với các đơn vị chuyên môn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đơn vị tổ chức Chương trình - Công ty cổ phần truyền thông NET Media được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ủy quyền thống nhất các nội dung đề nghị thành phố phối hợp, hỗ trợ tổ chức chương trình.

Đồng thời phối hợp, hỗ trợ đơn vị tổ chức trong việc cấp phép treo phướn đường phố tuyên truyền, quảng bá chương trình tại các tuyến phố quanh khu vực tổ chức; liên hệ với các đơn vị chuyên môn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận danh sách đại biểu, lãnh đạo tham dự chương trình, chuẩn bị công tác lễ tân và công tác hậu cần phục vụ tổ chức tổng duyệt và chương trình chính thức.

Công an thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của chương trình. Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức sự kiện, UBND quận Ba Đình về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự xã hội trước, trong và sau sự kiện.

Sở Xây dựng phối hợp Công an thành phố, UBND quận Ba Đình và các đơn vị liên quan thực hiện phân luồng phương tiện giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn chỗ đỗ xe xung quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Tổng Công ty Điện lực đảm bảo nguồn điện cung cấp liên tục, ổn định, an toàn phục vụ cho các hoạt động trong quá trình lắp đặt, sơ duyệt, tổng duyệt và tổ chức chương trình; đảm bảo nguồn điện dự phòng an toàn 200%, bố trí 1 máy phát điện dự phòng cho 2 ngày tổng duyệt và truyền hình trực tiếp ngày 16 và 18/5/2025./.