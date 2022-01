(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, cả nước đã tiêm trên 176,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19; 46 tỉnh, thành phố đã bao phủ đủ liều vắc-xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, trong đó ngày 22/1, cả nước đã tiêm hơn 530.000 liều vắc-xin.

Tính đến nay, 48/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 trên 90%; 14/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 - dưới 90%; 1/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 80% là Sơn La (79,1%).

Cả nước đã tiêm hơn 176 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Văn Nam.

Số liều vắc xin phòng Covid-19 đã tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 15.801.219 liều, trong đó mũi 1 là 8.375.821 liều; mũi 2 là 7.425.398 liều.

Đến nay, 46 tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi từ 12 - 17 là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương hoàn thiện tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1/2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo Công văn 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý I/2022; rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc-xin; sau khi rà soát, khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; bảo đảm an toàn trong tiêm chủng./.