Thế giới vượt 351 triệu ca mắc; Ca mắc mới ở Nga cao kỷ lục 3 ngày liền

COVID-19 tới 6h sáng 24/1:

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2 triệu ca mắc COVID-19 và trên 4.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 351 triệu ca, trong đó trên 5,61 triệu ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (305.171 ca), Pháp (301.614 ca) và Mỹ (trên 169.000 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (679 ca), Ấn Độ (474 ca) và Mexico (364 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 nhất thế giới với trên 71,8 triệu ca, trong đó khoảng 889.000 ca tử vong.

Trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng, ngày 23/1, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge dự đoán biến thể Omicron có thể lây nhiễm cho 60% người dân châu Âu từ nay tới tháng 3. Như vậy, đã bắt đầu một giai đoạn mới của đại dịch COVID-19 trong khu vực và có thể khiến đại dịch gần kết thúc.

Theo số liệu của WHO, trong khu vực bao gồm 53 quốc gia, trong đó một số nằm ở Trung Á (theo phân chia khu vực của WHO), biến thể Omicron chiếm 15% số ca mắc COVID-19 mới tính đến ngày 18/1, cao hơn một nửa so với tuần trước đó. Tại Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), biến thể này xuất hiện vào cuối tháng 11/2021, dễ lây lan hơn so với biến thể Delta và hiện đang chiếm đa số ca mắc COVID-19.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày thứ ba liên tiếp

Ngày 23/1, số ca mắc COVID-19 của Nga tiếp tục ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay trong 3 ngày liên tiếp, lên tới 63.205 ca nhiễm mới trong 24 giờ, tăng mạnh so với mức 57.212 ca ngày 22/1 và 49.513 ca ngày 21/1. Riêng thủ đô Moskva, tâm dịch của Nga, đã ghi nhận 17.528 ca nhiễm, là mức cao nhất trong ngày thứ tư liên tiếp.

Dù Nga đã phê chuẩn 4 loại vaccine, nhưng người dân vẫn do dự đi tiêm. Chưa đầy 1/2 dân số nước này đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản.

Trung Quốc: Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát dịch COVID-19 trước Olympic

Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 23/1 cho biết, toàn bộ 2 triệu cư dân ở nơi bùng phát ổ dịch COVID-19 mới sẽ được xét nghiệm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa Thế vận hội Olympic mùa Đông 2022 sẽ chính thức khai mạc.

Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc không nghiêm trọng như tại nhiều nước khác, tuy nhiên xuất hiện một số ổ dịch nhỏ rải rác ở nhiều nơi, trong đó có thủ đô Bắc Kinh.

Chính quyền địa phương đã xác định quận Phong Đài (Fengtai) ở phía Nam thủ đô là trung tâm của một ổ dịch mới. Toàn bộ 2 triệu dân ở quận này được xét nghiệm trong ngày 23/1 và người từ các khu vực nguy cơ cao sẽ không được rời khỏi thành phố.

Phong Đài nằm cách địa điểm thi đấu trượt tuyết chỉ khoảng 20km. Thế vận hội sẽ khởi tranh từ ngày 4/2 tới. Hiện một số đoàn quốc tế, nhân viên truyền thông và một số vận động viên đã bắt đầu tới Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ được tổ chức ở trạng thái gần như bình thường với đầy đủ các quầy hàng bán đồ lưu niệm, ẩm thực và các quán bia tại các địa điểm thi đấu, có điều toàn bộ các hoạt động này diễn ra trong "bong bóng khép kín". Chia sẻ với báo giới, một quan chức thuộc Ủy ban tổ chức Olympic Bắc Kinh thừa nhận các biện pháp này đôi khi có thể gây bất tiện, song cần phải đặt lên trên hết việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và các vận động viên.

Ấn Độ đến giai đoạn "lây nhiễm cộng đồng" biến thể Omicron

Biến thể Omicron hiện đã đến giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng ở Ấn Độ và là biến thể chính ở nhiều thành phố lớn, nơi có số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giai đoạn lây nhiễm cộng đồng là khi các ca nhiễm COVID-19 trong 14 ngày gần nhất không có liên quan đến một ổ dịch hay cụm lây nhiễm cụ thể nào và khi có nhiều cụm lây nhiễm không liên quan đến nhau.

trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 305.171 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 39,5 triệu ca nhiễm. Với thêm 474 ca tử vong, tổng số người không qua khỏi do COVID-19 là trên 489.000 người tính từ khi dịch bùng phát tháng 1/2020 đến nay.

Nhật Bản: Tokyo mở cơ sở điều trị bệnh nhân không triệu chứng

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/1/2022.

Nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan trong gia đình, từ ngày 25/1, thủ đô Tokyo của Nhật Bản sẽ vận hành một cơ sở điều trị dành riêng cho bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng.

Cơ sở điều trị có quy mô ban đầu 350 giường được thiết lập tại Quảng trường thể thao Tokyo, thuộc phường Chiyoda, nơi từng được sử dụng cho việc quảng bá Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Đối tượng hướng tới là các bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng nhưng có nguy cơ làm lây lan virus SARS-CoV-2 cho người thân khi sống chung trong một nhà.

Mỗi người điều trị tại đây sẽ có một phòng điều trị, ngoài ra còn được bố trí không gian hoạt động riêng có kích thước tương đương một bốt điện thoại công cộng, được bố trí các thiết bị thuận lợi cho người dùng sử dụng máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng phục vụ cho làm việc từ xa.

Theo kế hoạch, cơ sở điều trị này sẽ bắt đầu được vận hành từ ngày 25/1 và dự kiến sẽ mở rộng thêm quy mô, nâng tổng số giường bệnh tại đây lên 1.000 nếu nhu cầu sử dụng loại hình này gia tăng trong thời gian tới.

Thủ tướng Malaysia khẳng định không áp đặt phong tỏa một lần nữa

Trong bối cảnh có đồn đoán rằng chính phủ sẽ phong tỏa toàn quốc do diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 23/1 khẳng định chính phủ sẽ không áp đặt Lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) một lần nữa trong dịp Tết của người Hồi giáo năm nay.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Ismail cho biết hiện tại các lĩnh vực kinh tế và xã hội, cũng như việc đi lại giữa các bang đã trở lại bình thường. Trong trường hợp gia tăng đột biến số ca nhiễm, chính phủ sẽ sử dụng phương pháp áp đặt Lệnh kiểm soát di chuyển tăng cường (EMCO), tập trung vào các khu vực được xác định có nhiều ca nhiễm.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến ngày 22/1, tổng cộng 10.561.588 người, tương đương với 45,1% người trưởng thành tại nước này, đã được tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, 97,9% dân số trưởng thành đã hoàn thành tiêm chủng các mũi cơ bản. Ở lứa tuổi từ 12-17, đã có 88,3% người hoàn thành tiêm chủng.

Hai bang của Australia đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn trường học

Trong bối cảnh các trường học sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới, hai bang đông dân nhất của Australia là New South Wales (NSW) và Victoria cho biết sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho học sinh mỗi tuần 2 lần nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại trường học.

Theo Thống đốc bang NSW Dominic Perrottet, nhà chức trách bang đề nghị các bậc phụ huynh sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh để sàng lọc COVID-19 cho con em mỗi tuần 2 lần. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, phụ huynh cần thông báo cho trường và chính quyền. Trong tuần này, hàng triệu sinh phẩm xét nghiệm được phân phát tới 3.000 trường học và học sinh sẽ phải làm xét nghiệm trước khi tham gia buổi học đầu tiên. Bên cạnh đó, giáo viên và học sinh các trường phổ thông bắt buộc phải đeo khẩu trang, trong khi học sinh tiểu học được khuyến khích đeo khẩu trang.

Các trường cũng sẽ hạn chế tối đa tiếp xúc giữa các nhóm lớp cũng như hạn chế khách tới trường. Bên cạnh đó, các trường cũng đưa ra dự phòng nhân sự, trong đó có việc sử dụng giáo viên đã nghỉ hưu hoặc đang đi học, tham gia giảng dạy khi thiếu giáo viên.

Bang Victoria cũng khuyến nghị làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho học sinh mỗi tuần 2 lần.

Nhân viên trường học tại NSW và Victoria đều phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện bang NSW đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Thống kê cho thấy hiện có 26,5% số học sinh đủ điều kiện tại NSW đã tiêm mũi vaccine đầu tiên. Riêng các giáo viên tham gia giảng dạy tại bang Victoria phải tiêm mũi tăng cường trước hạn chót là cuối tháng 2 tới.

New Zealand siết chặt phòng dịch do biến thể Omicron lây lan trong cộng đồng

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo từ 23h59' ngày 23/1 theo giờ địa phương (tức 19h59' cùng ngày theo giờ Việt Nam) nước này sẽ chuyển trạng thái phòng, chống dịch COVID-19 sang tín hiệu "đèn đỏ" do có Omicron lây lan trong cộng đồng.

Với quyết định trên, các cuộc tụ tập sẽ giới hạn tối đa 100 người tại những nơi cho phép sử dụng giấy thông hành COVID-19. Các dịch vụ khách sạn, nhà hàng được phép mở cửa song chỉ giới hạn tối đa 100 người và những khách đặt chỗ. Tại những địa điểm không sử dụng giấy thông hành vaccine, tối đa chỉ được 25 người tụ tập. Công sở vẫn mở cửa song nhân viên có thể chọn phương án làm việc tại nhà, đồng thời yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở nhiều địa điểm trong nhà.

Cho đến nay, New Zealand đã ghi nhận 15.550 ca mắc COVID-19, trong đó có 52 trường hợp tử vong. Hiện khoảng 94% dân số New Zealand từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và khoảng 56% số người đủ điều kiện đã tiêm mũi tăng cường.

Omicron làm bùng phát làn sóng thứ 4 dịch COVID-19 tại Algeria

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Algiers (Algeria).

Báo cáo mới nhất của Viện Pasteur Algeria cho thấy hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã vượt biến thể Delta, trở thành biến thể chính làm số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh mỗi ngày tại Algeria trong làn sóng bùng phát lần thứ 4 dịch bệnh hiện nay.

Hiện biến thể Omicron gây ra gần 60% tổng số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Algeria và dự kiến sẽ lên đến 90% trong vòng 2 tuần tới. Hiện số ca nhiễm mới trong 1 ngày tại Algeria đang tăng mạnh, trung bình tăng khoảng 400 ca so với một ngày trước đó. Cụ thể, ngày 22/1 Algeria ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay, với 2.211 ca cùng 13 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Algeria, tính đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 236.670 trường hợp mắc COVID-19 và 6.495 ca tử vong.

Trước tình hình số ca nhiễm mới đang gia tăng nhanh chóng hiện nay, các chuyên gia y tế đã kiến nghị lên chính phủ yêu cầu áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn, trong đó xem xét tái áp đặt lệnh giới nghiêm từng phần hoặc toàn phần ở một số định phương nhất định.

Để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng này, Chính phủ Algeria đã tái áp đặt nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh COVID-19, trong đó có đóng cửa trường học trên phạm vi toàn quốc trong vòng 10 ngày kể từ ngày 20/1, hoãn các chuyến công tác địa phương và hội họp của các thành viên chính phủ, yêu cầu chấp hành nghiêm các biện pháp y tế ngăn ngừa dịch bệnh… Ngoài ra, thủ đô Algiers đóng cửa các khu vui chơi giải trí và phố đi bộ, tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh./.