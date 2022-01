Cả nước ghi nhận 14.978 ca mắc mới; 4.157 ca khỏi bệnh

COVID-19 ngày 23/1:

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 22/1 đến 16h ngày 23/1/2022, Việt Nam ghi nhận 14.978 ca mắc mới COVID-19, trong đó 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca lây nhiễm trong nước. Tại 62 tỉnh, thành phố có 10.324 ca trong cộng đồng; 4.157 ca được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể: Hà Nội 2.967 ca, Đà Nẵng 984 ca, Hải Phòng 764 ca, Hưng Yên 629 ca, Thanh Hóa 489 ca, Quảng Nam 435 ca, Quảng Ninh 427 ca, Thái Nguyên 399 ca, Bắc Ninh 377 ca, Nghệ An 372 ca, Bình Phước 361 ca, Bình Định 358 ca, Hải Dương 351 ca, Bến Tre 347 ca, Quảng Ngãi 326 ca, Phú Thọ 308 ca, Hòa Bình 284 ca, Thừa Thiên Huế 282 ca, Khánh Hòa 279 ca, Vĩnh Phúc 276 ca, Nam Định 266 ca, Bắc Giang 254 ca, Lâm Đồng 216 ca, Cà Mau 190 ca, Tây Ninh 167 ca, Thái Bình 157 ca, Lạng Sơn 153 ca, Ninh Bình 143 ca, TP. Hồ Chí Minh 138 ca, Vĩnh Long 137 ca, Hà Nam 129 ca, Bạc Liêu 128 ca, Đắk Nông 126 ca, Lào Cai 119 ca, Trà Vinh 100 ca, Hà Giang 96 ca, Điện Biên 95 ca, Phú Yên 92 ca, Yên Bái 91 ca, Gia Lai 87 ca, Quảng Bình 86 ca, Sơn La 82 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 73 ca, Hậu Giang 72 ca, Tuyên Quang 67 ca, Kiên Giang 66 ca, Quảng Trị 60 ca, Hà Tĩnh 56 ca, Đồng Tháp 50 ca, Kon Tum 45 ca, Bình Dương 40 ca, Long An 40 ca, Bình Thuận 40 ca, An Giang 38 ca, Cần Thơ 36 ca, Sóc Trăng 35 ca, Cao Bằng 35 ca, Ninh Thuận 27 ca, Đồng Nai 26 ca, Lai Châu 26 ca, Bắc Kạn 19 ca, Tiền Giang 16 ca.