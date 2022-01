(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ngày 18-19/1, Bắc Bộ rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C.