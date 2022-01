Các hiệp định thương mại tiếp tục là động lực cho tăng trưởng xuất khẩu năm 2022

(TBTCO) - Khảo sát hàng hải phục vụ thông báo hàng hải có vai trò rất quan trọng trong hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải (ATHH). Số liệu khảo sát phục vụ thông báo hàng hải là cơ sở để các phương tiện thủy hàng hải an toàn; các cơ, quan quản lý cảng biển, các chủ cảng khai thác hạ tầng cảng biển đảm bảo hiệu quả, an toàn, và an ninh hàng hải...