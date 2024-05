(TBTCO) - Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tháng 4/2024, doanh số ô tô toàn thị trường đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3 nhưng vẫn tăng 9% so với tháng 4/2023. Số lượng xe bán ra đã cao hơn so với doanh số trung bình của năm 2023.