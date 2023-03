(TBTCO) - Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, triệt phá 31 vụ, bắt 38 đối tượng buôn lậu ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi. Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, lực lượng hải quan tiếp tục chủ động triển khai các chuyên án để ngăn chặn, triệt phá các vụ vận chuyển trái phép ma túy qua các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không.

Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ 31 vụ án ma túy

Tổng cục Hải quan cho biết, trong số 31 vụ án buôn lậu ma túy bị triệt phá, cơ quan hải quan chủ trì 17 vụ. Tang vật thu được gồm: 23,5 kg heroin, 4,5 kg cần sa, 65,7 kg ketamin, 5 kg cocain, 11,3 kg methamp-hetamin, 104,8 kg và 6.100 viên ma túy các loại khác.

Lực lượng hải quan phối hợp với công an kiểm định ma túy được cất giấu tinh vi đóng gói vào các vỉ thuốc tân dược, túi kẹo. Ảnh: CTV

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đặc biệt các tuyến bưu điện, chuyển phát nhanh, hàng không, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, số lượng, tính chất phức tạp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển và thủ đoạn cất giấu tinh vi; tính chất vụ việc phức tạp. Lợi dụng kẽ hở trong quy định về gửi hàng quà biếu, quà tặng để vận chuyển trái phép các chất ma túy như: các loại tân dược có chứa chất gây nghiện, hướng thần, cần sa và ma túy tổng hợp… từ Việt Nam đi các nước châu Âu, Mỹ… và ngược lại.

Sau dịch Covid-19, các đối tượng gia tăng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới về Việt Nam và chuyển tiếp đi các nước khác tiêu thụ. Thủ đoạn cất giấu của chúng thường ngụy trang ma túy trong các gói kẹo, thực phẩm chức năng, thức ăn chó mèo, mỹ phẩm...

Điển hình, trong tháng 1/2023, Hải quan Hà Nội đã phát hiện lô hàng gồm 8 kiện hàng, với tổng trọng lượng 154 kg, nghi có chứa lượng lớn ma túy, gửi từ Hà Lan về Nội Bài qua đường hàng không.

Ngay sau khi phát hiện, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh thông tin và thống nhất kế hoạch đấu tranh. Ngày 12/1/2023, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Đội 5 - Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); PC04 - Công an Hà Nội; PC04 - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng. Trong các kiện hàng, cơ quan chức năng thu giữ 6.790 gam ma túy tổng hợp ketamin và 51,788 kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng bằng túi nilon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola đóng trong thùng carton. Hiện, vụ việc được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động đấu tranh, phát hiện nguy cơ tiềm ẩn

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, trong thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn hết sức phức tạp, “nóng bỏng” tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại các cửa khẩu biên giới đường bộ, đường hàng không, đường biển.

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cũng cảnh báo, trên tuyến đường bộ tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn. Thời gian qua, hoạt động vận chuyển ma túy sang Trung Quốc qua biên giới các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng gia tăng. Tội phạm ma túy xuyên quốc gia có xu hướng sử dụng triệt để mạng xã hội như facebook, zalo, instagram để liên lạc, điều hành hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy.

Phát huy vai trò tham mưu thường trực Ban Chỉ đạo 389 Trong những tháng tới của năm 2023, Tổng cục Hải quan tiếp tục phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, cảnh báo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung, Tây Nguyên, sau đó đi TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh nội địa tiêu thụ có xu hướng phức tạp. Đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy từ “tam giác vàng” về tập kết ở khu vực rừng núi biên giới của Lào (tiếp giáp với Việt Nam), rồi tìm cơ hội thẩm lậu vào nước ta thông qua các “chân rết” là người dân hai bên biên giới và đi các nước thứ 3 tiêu thụ.

Trên tuyến đường bộ, mới đây, ngày 7/2/2023, Tổ công tác gồm: Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Phòng PC04 - Công an tỉnh Sơn La; Công an xã Chiềng Hặc, Công an huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép ma túy. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, lập biên bản bắt quả tang người phạm tội, đồng thời thu giữ và niêm phong vật chứng theo quy định. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin khoảng 0,7 kg; 6.000 viên ma túy tổng hợp (Amphera-mine) khoảng 0,54 kg.

Thực trạng trên đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng hải quan. Để đấu tranh với tội phạm ma túy hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Hải quan tiếp tục chủ động triển khai các chuyên án để ngăn chặt vận chuyển trái phép ma túy qua các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không…

Tổng cục Hải quan sẽ cụ thể hóa và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm ở từng địa bàn, nhằm cảnh báo, hướng dẫn địa phương về công tác kiểm soát chống buôn lậu trong địa bàn kiểm soát hải quan; thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo về các loại ma túy mới, các phương thức, thủ đoạn, xu hướng mới của tội phạm buôn lậu, ma túy để có biện pháp đấu tranh, bắt giữ.