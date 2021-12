Central Retail tung ra nhiều chương trình khuyến mại dịp Tết Nguyên đán

(TBTCO) - Hệ thống đại siêu thị GO! / Big C, và chuỗi siêu thị Tops Market thuộc tập đoàn Central Retail tung ra nhiều chương trình đặc biệt hấp dẫn, nhằm kích cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán.

Để chuẩn bị cho dịp mua sắm Tết này, Tops Market sẽ phát hành 5 ấn phẩm đặc biệt cho dịp Tết Nguyên đán, với hàng ngàn sự lựa chọn bao gồm nhiều sản phẩm chất lượng. Các sản phẩm mà Tops Market bày bán trong dịp Tết năm nay đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với những chương trình mua sắm giá đặc biệt dành riêng cho thành viên với hóa đơn từ 300.000 đồng.

Bên cạnh đó chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp và quà tặng đi kèm cũng diễn ra xuyên suốt thời gian này. Tops Market cũng áp dụng hình thức thanh toán không tiếp xúc bằng hệ thống máy thanh toán tự động nhanh chóng và tiện lợi.

Đặc biệt, các chương trình ưu đãi của Tops Market đều được áp dụng cho khách hàng mua sắm tại siêu thị và trên ứng dụng Tops Market vừa được ra mắt trong tháng 12/2021.

Trong khi đó, Hệ thống đại siêu thị GO! / Big C trên toàn quốc sẽ triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Cụ thể, chương trình “Giá luôn luôn thấp” áp dụng với hơn 7.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu; chính sách "Khóa giá" GO! / Big C cam kết không tăng giá bán Tết, đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh.

Người tiêu dùng tranh thủ đi mua sắm Tết sớm

Các chương trình này được đại siêu thị GO! / Big C áp dụng với hàng ngàn sản phẩm, như: bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết, đồ gia dụng, điện tử, điện máy, quần áo thời trang.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hệ thống GO! / Big C trên toàn quốc mang đến cho khách hàng hơn 70 loại giỏ quà Tết với nhiều loại sản phẩm từ đồ uống, bánh kẹo, trái cây nhập khẩu đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đồ dùng gia đình với giá chỉ từ 99.000 đồng - 3.000.000 đồng.

Khách hàng có thể đặt giỏ quà Tết hoặc mua sắm trên các phương tiện đa kênh như ứng dụng GO! & Big C, Zalo, Telesales 19001880, Facebook messenger… với các chương trình khuyến mãi và quà tặng riêng chỉ dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, Big C / GO! ra mắt kênh mới qua Livestream với giá ưu đãi đặc biệt chỉ có trên Livestream để khách hàng có một mùa Tết tiết kiệm và an lành.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, ước tính, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tươi sống sẽ tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, siêu thị GO! / Big C còn mang các loại đặc sản vùng miền phủ sóng tới nhiều khu vực khác nhằm đa dạng lựa chọn của khách hàng.

Ngoài ra, GO! / Big C cam kết đảm bảo nguồn hàng hóa ổn định dịp cuối năm cho khách hàng. Theo đó, trung tâm thu mua của GO! / Big C đã đàm phán với các nguồn cung để có thể cung cấp các mặt hàng như thịt lợn, thịt gà, rau quả tươi sống... xuyên suốt trong và sau Tết.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung, GO! / Big C cũng cam kết về giá cả sản phẩm. Đối với sản phẩm nhập khẩu trực tiếp: Big C/ GO! sẽ nhập khẩu 1.500 tấn trái cây, hơn 2.000 tấn thịt lợn, thịt gia cầm, cá hồi đông lạnh, cá nguyên con đông lạnh các loại… để luôn sẵn sàng đầy đủ hàng hóa cung ứng cho dịp Tết 2022./.