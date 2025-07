TP. Hồ Chí Minh: Thị trường bán lẻ quý II ổn định

(TBTCO) - Thị trường bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng ổn định trong quý II/2025 với tỷ lệ hấp thụ 5.790 m2 và doanh thu bán lẻ tăng 7,9%. Sự mở rộng của các thương hiệu Trung Quốc cùng xu hướng tiêu dùng thông minh đang định hình chiến lược omnichannel, trong bối cảnh không có nguồn cung mới.

Trong quý II/2025, thị trường bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hoạt động ổn định, dù không có dự án mới gia nhập. Theo báo cáo CBRE, tỷ lệ hấp thụ đạt 5.790 m2, giảm 8% so với quý trước, phản ánh nhu cầu ổn định từ các khách thuê tìm kiếm mặt bằng tốt hơn hoặc mở rộng quy mô. Các thương hiệu như Watson, Elmich, Chaufifth, Matsukiyo và KKV dẫn đầu xu hướng này, tập trung vào các khu vực đông dân cư.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2025 đạt 2.613,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, doanh thu bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng tương ứng 7,9%, nhờ sức mua nội địa mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các chiến dịch kích cầu tiêu dùng và du lịch.

Thị trường bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hoạt động ổn định trong quý II/2025. Ảnh minh hoạ.

Tại khu vực trung tâm, giá chào thuê trung bình tầng trệt và tầng một đạt 278,6 USD/m2/tháng, tăng lần lượt 1,6% và 0,1% so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, khu vực ngoài trung tâm có giá thuê trung bình 52,9 USD/m2/tháng, giảm 1,7% so với cùng kỳ nhưng tăng nhẹ 0,5% so với quý trước. Mức giá này thu hút các chuỗi nhà hàng, dịch vụ tiện ích và thương hiệu tầm trung nhắm đến người lao động và giới trẻ.

Tỷ lệ trống tại trung tâm ổn định ở mức 5,2%, chỉ tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Khu vực ngoài trung tâm có tỷ lệ trống 8%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với quý trước, cho thấy sức hút của các mặt bằng giá hợp lý.

Đối với diện tích thuê tại các tầng khác, các chủ đầu tư hiện đang có xu hướng tái cơ cấu khách thuê, gộp các ô có diện tích nhỏ để nhường chỗ cho các thương hiệu lớn theo mô hình lifestyle, biến trung tâm thương mại thành điểm đến “one-stop shop”. Đáng chú ý, từ cuối năm 2024, các thương hiệu Trung Quốc như Oh!Some, Polarpopo, KKV, BanTianYao, và Wayjie đẩy mạnh mở rộng, tạo động lực mới cho thị trường.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đón thêm 25.000 m2 diện tích cho thuê từ khối đế của hai dự án tại khu vực trung tâm, hứa hẹn thúc đẩy cạnh tranh và đa dạng hóa lựa chọn cho khách thuê.

Bà Mai Võ, Giám đốc Bộ phận Bán lẻ CBRE Việt Nam, nhận định: “Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trở nên đa dạng hơn, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn với mức giá cạnh tranh. Việc không có nguồn cung mới cùng với sự gia nhập của các nhãn hàng Trung Quốc đòi hỏi các nhà bán lẻ phải linh hoạt, sáng tạo và không ngừng đổi mới về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm để duy trì sức hút và giữ chân khách hàng”.

Còn theo bà Thanh Phạm, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn CBRE Việt Nam, người tiêu dùng ngày càng thông minh, ưu tiên so sánh giá và săn ưu đãi. Các thương hiệu cần phát triển chiến lược omnichannel để đáp ứng xu hướng này, đặc biệt khi các trung tâm thương mại vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ lưu lượng khách ổn định.

Thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cho thấy sức bền kinh tế, với nhu cầu ổn định và sự chuyển mình của các nhà bán lẻ để thích nghi với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Sự gia nhập của các thương hiệu Trung Quốc và chiến lược omnichannel sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường trong thời gian tới.