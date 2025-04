Bất động sản xanh tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho các chủ đầu tư

Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản (VARs) cho thấy, số lượng công trình xanh ở Việt Nam đã có sự tăng trưởng đột phá trong những năm gần đây. Cụ thể, tính đến cuối năm 2024, Việt Nam hiện có 559 công trình với 13,6 triệu m2 diện tích sàn đạt chứng chỉ công trình xanh và 31.384 căn hộ, 3.234 nhà ở riêng lẻ đạt chứng nhận xanh. Riêng năm 2024, Việt Nam có 163 công trình đạt chứng nhận xanh, gấp hơn 2 lần so với năm 2023 và gấp 3 lần so với năm 2022 (có 54 công trình), hơn 27 lần so với năm 2014 (6 công trình).