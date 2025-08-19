(TBTCO) - S&P Global Ratings cho biết ở thời điểm hiện tại, mức doanh thu lớn từ thuế quan của Mỹ có khả năng bù đắp cho những khía cạnh làm gia tăng thâm hụt của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/8, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P Global Ratings đã đánh giá mức độ tín nhiệm AA+ đối với Mỹ.

Theo S&P Global Ratings, doanh thu từ thuế quan mà Tổng thống nước này Donald Trump áp đặt đối với các quốc gia khác sẽ bù đắp cho ảnh hưởng về tài chính do đạo luật cải cách thuế và cắt giảm chi tiêu quy mô, mang tên “One Big, Beautiful Bill Act," vừa được ông chủ Nhà Trắng ký ban hành hồi tháng trước.

Bên cạnh đó, tổ chức này cho rằng vấn đề tài chính vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín nhiệm đối với Mỹ.

S&P Global Ratings cho biết thêm ở thời điểm hiện tại, mức doanh thu lớn từ thuế quan của Mỹ có khả năng bù đắp cho những khía cạnh làm gia tăng thâm hụt của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Tổ chức này đánh giá triển vọng xếp hạng tín nhiệm đối với Mỹ hiện vẫn ổn định./.