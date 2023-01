(TBTCO) - Công tác tổ chức, chăm lo Tết cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được các ngành, các cấp quan tâm và chuẩn bị chu đáo, bảo đảm không có hộ gia đình nào thiếu đói trong dịp Tết. Trên mọi miền tổ quốc, bà con các dân tộc đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Sau Tết, các lễ hội đã bắt đầu mở màn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Rộn ràng đón Tết ở bản người Tày (xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Theo Ủy ban Dân tộc, tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi trước, trong và sau Tết cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được đảm bảo, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện…

Đặc biệt, những ngày cận Tết, nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc khi Tết đến Xuân về.

Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc và chúc Tết tại huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm hỏi động viên, tặng quà cho đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum…

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ hơn 18 nghìn tấn gạo cứu đói cho gần 200 nghìn hộ với khoảng 1,2 triệu nhân khẩu. Trong đó: hỗ trợ cứu đói Tết là 16,9 nghìn tấn gạo cho 1,1 triệu nhân khẩu; hỗ trợ cứu đói giáp hạt là 1,5 nghìn tấn gạo cho 0,1 triệu nhân khẩu tại 17 tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nghệ An, Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Bắc Kạn, Kon Tum, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Gia Lai, Hà Giang, Bình Phước, Quảng Ngãi và Quảng Trị).

UBND các cấp ở địa phương đã rà soát chặt chẽ, bảo đảm số gạo hỗ trợ đúng đối tượng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với chủ trương không để đồng bào bị thiếu đói trong dịp Tết.

Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực tham mưu các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kịp thời triển khai các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có uy tín... trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ủy ban Dân tộc cũng đã tổ chức tốt các đoàn do Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn, đi thăm hỏi, nắm tình hình, tặng quà cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Điển hình như đoàn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đi thăm hỏi, nắm tình hình và tặng hàng trăm phần quà cho những người dân tộc thiểu số có uy tín, hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ và Lào Cai...

Về các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Ủy ban Dân tộc đôn đốc các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết. Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 đảm bảo chất lượng và tiến độ (gồm 7 đề án, chính sách).

Đồng thời khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường,...; quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.