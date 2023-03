Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính sẽ bị tính thêm 0,05%/ngày

(TBTCO) - Tập đoàn Apple Inc ngày 28/3 đã ra mắt dịch vụ “mua ngay, trả tiền sau” (buy now, pay later) tại Mỹ, một động thái có nguy cơ làm gián đoạn lĩnh vực công nghệ tài chính mà các công ty như Affirm Holdings của Mỹ và công ty thanh toán Klarna của Thụy Điển đang chiếm lĩnh.