(TBTCO) - Ngày 27/4, tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, theo thống kê của Bộ Công an trong cùng ngày, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 51 người, chủ yếu trên đường bộ. Còn đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm 14 vụ, giảm 12 người chết, giảm 1 người bị thương