Thái Bình: Tăng giá trị giải thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Cục Thuế Thái Bình vừa có thông báo nâng giá trị giải thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn từ ngày 1/1/2024. Theo đó, tổng số tiền trao giải mỗi đợt quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” là 80 triệu đồng. Trong đó gồm: 19 giải thưởng, áp dụng từ ngày ban hành thông báo cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, tổng giá trị giải thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn là 30 triệu đồng.

Cục Thuế Thái Bình cho biết, từ tháng 10/2022, đơn vị đã triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh. Qua hơn một năm triển khai, nhiều cá nhân và hộ kinh doanh đã may mắn trúng các giải thưởng của chương trình; bước đầu đã hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Để nâng cao hiệu quả từ chương trình “Hóa đơn may mắn”, khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế, Cục Thuế Thái Bình tiếp tục triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” với trị giá giải thưởng lớn hơn so với năm 2023.

Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức bấm nút lựa chọn người trúng thưởng. Ảnh: Minh Hương

Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Cục Thuế Thái Bình thực hiện dự kiến vào tháng đầu quý sau sẽ tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước. Tổng số tiền trao giải mỗi đợt quay thưởng là 80 triệu đồng, gồm 19 giải thưởng, áp dụng từ ngày ban hành thông báo cho đến khi có thông báo mới của cơ quan thuế.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) của người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” của tỉnh Thái Bình do Cục Thuế Thái Bình thực hiện hàng quý, theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế Thái Bình và các chi cục thuế khu vực, huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế.

Cơ cấu giải thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Thái Bình gồm: 1 giải nhất: 30 triệu đồng/1 giải; 3 giải nhì: 10 triệu đồng/ 1 giải; 5 giải ba: 2 triệu đồng/1 giải; 10 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/ 1 giải.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế hoặc CCCD/CMND hoặc hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào dự thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” một lần duy nhất.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát chương trình “hóa đơn may mắn”.

Kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt sẽ được Cục Thuế Thái Bình công bố công khai trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế Thái Bình (https://thaibinh.gdt.gov.vn) và Đài Phát thanh và truyền hình Thái Bình hoặc Báo Thái Bình sau khi kết thúc chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế Thái Bình theo các hình thức đảm bảo tạo thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng.

Được biết, ngày 10/5 vừa qua, Cục Thuế Thái Bình đã tổ chức quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của quý I/2024. Trên cơ sở 18.693/254.439 hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình, Cục Thuế Thái Bình đã tìm ra 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích./.