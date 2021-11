(TBTCO) - Để hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương ứng phó với những hệ lụy từ biến đổi khí hậu như hạn hán, ngập lụt, nắng nóng cực đoan... sẽ cần tới hàng nghìn tỷ USD chứ không chỉ hàng tỷ USD như đang được nhắc đến tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh) mới đây.

Một cánh đồng khô nứt nẻ do hạn hán kéo dài tại Diyala, Iraq.

Dự thảo báo cáo của Liên hợp quốc có đoạn nhấn mạnh, chi phí thực tế để thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gia tăng và con số 100 tỷ USD mà Hội nghị COP26 đang thảo luận buộc các nước giàu phải đóng góp để hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu chỉ là khoản "trả trước" để chuẩn bị với những hệ lụy không thể tránh khỏi từ biến đổi khí hậu.

Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu (IPCC) cũng chỉ ra một loạt yếu tố làm tăng chi phí khắc phục hậu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu, đó là nhiều thành phố ngập lụt, thiếu lương thực, nắng nóng cực đoan cướp đi sinh mạng của nhiều người và di cư ồ ạt.

Báo cáo cũng đề cập hiện trạng nhiệt độ toàn cầu cao hơn 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, làm tăng các hình thái thời tiết cực đoan và xu hướng này đang tiếp tục gia tăng, vượt quá mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất trong khoảng từ 1,5 độ C tới 2 độ C theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Cũng theo báo cáo, ngay cả khi những cam kết về cắt giảm phát thải khí nhà kính trong năm 2021 được hiện thực hóa, nhiệt độ của bề mặt Trái Đất vẫn sẽ tăng ở mức 2,7 độ C. Nhiệt độ càng tăng, chi phí ứng phó cũng tăng theo. IPCC ước tính đến năm 2050, chi phí cho thích ứng với biến đổi khí hậu có thể lên tới 1.000 tỷ USD/năm. Trong khi đó, mục tiêu của Hội nghị COP26 là huy động 100 tỷ USD/năm để tài trợ cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển.

Nhiều nhà khoa học bày tỏ đáng tiếc báo cáo trên không được công bố chính thức trước hội nghị COP26 để các chuyên gia và các nhà ngoại giao có những đánh giá toàn diện hơn trong khuôn khổ hội nghị này. Một số chuyên gia cho rằng khoản cam kết 100 tỷ USD đã lỗi thời và quá ít so với con số thực tế mà các nước đang phát triển cần để ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu tháng này, Chương trình môi trường Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo cho biết nhu cầu tài chính để hỗ trợ cho các chương trình ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ vào khoảng 300 tỷ USD/năm từ nay đến năm 2030 và tăng lên 500 tỷ USD/năm vào năm 2050.