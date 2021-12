Chỉ số S&P 500 chạm mức cao kỷ lục mới trước khi nghỉ lễ Giáng Sinh

(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 24/12 trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ghi nhận mức 23.193 đồng mỗi Đô la, không có sự điều chỉnh tỷ giá so với 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, Vietcombank điều chỉnh giảm tỷ giá 15 đồng mỗi Đô la so với hôm trước.