Chính phủ sẽ đồng hành để tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công cho TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

(TBTCO) - Tiếp tục chuyến công tác tại TP. Hồ Chí Minh, chiều 27/11, tại trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP. Hồ Chí Minh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Sơn Nam

15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm năm 2022 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, mặc dù gặp nhiều biến động, khó khăn, thách thức hơn so với thời điểm xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022, nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của trung ương cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế có mức tăng trưởng khá cao, hơn 9% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6 - 6,5%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 17,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10% so cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ.

Đến nay, dự kiến có 15/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 của thành phố cơ bản đạt và vượt kế hoạch; có 2/19 chỉ tiêu dự kiến không đạt và có 2/19 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở tính toán và đánh giá.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, ông Phan Văn Mãi cho hay, đến hết ngày 25/11/2022, tổng số vốn đã giải ngân đạt 12.665,955 trên 37.463,673 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34%, thấp nhất cả nước.

Các đơn vị chủ đầu tư đăng ký giải ngân vốn đến hết niên độ kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 28.753,707 trên 37.463,673 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,7% tổng số vốn giao.

Thành phố đã triển khai các yêu cầu, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm đạt được tỷ lệ giải ngân cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tập trung chỉ đạo sâu sát công tác giải ngân kế hoạch vốn, bằng nhiều giải pháp thông qua việc ban hành chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, thành lập 3 Tổ công tác để tăng cường các giải pháp hỗ trợ cho các nhóm dự án có số vốn được giao lớn trong trong năm 2022; chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Về việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm trên địa bàn thành phố, theo Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi, đối với dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên: Đã triển khai 04/05 gói thầu xây lắp và thiết bị.

Đối với Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương, theo ông Mãi, hiện tỷ lệ bàn giao mặt bằng đến nay đạt 85,45% (501/586 trường hợp). Trong đó, 4/6 quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Hiện còn lại 85 trường hợp trên địa bàn 2 quận (Quận 3, Tân Bình) chưa bàn giao mặt bằng. Dự kiến đến quý II/2023, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.

Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán bồi thường và đang tiến hành đấu thầu xây lắp di dời công trình điện; dự kiến khởi công xây dựng cuối năm 2022, hoàn thành vào cuối năm 2024 để sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu chính (thi công đoạn đi ngầm, trên cao) vào năm 2025.

Với dự án này, ông Phan Văn Mãi kiến nghị Chính phủ trao đổi với phía Đức tiếp tục có chỉ đạo các cơ quan hữu quan tái cam kết và thúc đẩy thu xếp tài chính thông qua việc gia hạn các khoản vay 1, 2 đã ký với Ngân hàng Tái thiết Đức đến năm 2030 và các khoản vay bổ sung như đã cam kết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Nam

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đến nay, thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong các buổi họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia về lĩnh vực giao thông hàng tháng.

Ban Chỉ huy dự án đã tổ chức giao ban, đi thực địa hằng tuần trực tiếp đến các địa bàn để rà soát tiến độ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hiện đang hoàn tất các thủ tục để phê duyệt hai dự án thành phần (xây lắp và bồi thường) trước 30/11/2022; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trước ngày 31/12/ 2023.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ khẩn trương đánh giá và có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và bất động sản nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước bởi dịch Covid-19, đến nay tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh đạt được những kết quả "đáng kinh ngạc" khi nhiều chỉ số tăng trưởng mạnh, trong đó thu ngân sách đạt kết quả khả quan, ước đạt 457,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 1/3 tổng thu ngân sách cả nước), vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ…

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (dưới 3% trong 10 tháng). Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của TP. Hồ Chí Minh đạt 8,83%, các cân đối lớn được bảo đảm: thu đủ chi, vượt thu so với kế hoạch; xuất đủ nhập (đến hết tháng 10, cả nước xuất siêu 9,4 tỷ USD).

Nhấn mạnh về yếu tố cân đối lương thực (xuất khẩu nông sản đạt 45 tỷ USD, xuất khẩu gạo hơn 7 triệu tấn), Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp, giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là mặt hàng ăn uống chiếm tỷ lệ không nhỏ trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá.

Thủ tướng lấy ví dụ, về điều hành giá thịt lợn khi giá mặt hàng này sụt giảm mạnh, với mục tiêu để người nông dân yên tâm sản xuất, bảo đảm nguồn cung, nhất là chuẩn bị vào dịp cuối năm, dịp Tết sắp tới, Chính phủ đã có những biện pháp kịp thời, phù hợp. "Việc này phải tuân thủ quy luật thị trường nhưng khi cần thiết, Nhà nước phải can thiệp để không xảy ra khủng hoảng" - Thủ tướng nêu rõ.

Về các bất cập, khó khăn liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần làm lành mạnh hóa thị trường, theo đúng quy định của pháp luật.

"Ai làm sai thì phải xử lý, ai làm tốt thì bảo vệ, xử lý người làm sai để bảo vệ người làm tốt, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp" - Thủ tướng nêu rõ.

"Trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của TP. Hồ Chí Minh, một đầu tàu kinh tế, động lực phát triển của đất nước. Qua đó truyền cảm hứng cho sự phát triển chung" - Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh.

Theo Thủ tướng, có nhiều việc phải xử lý, giải quyết để hỗ trợ, tạo điều kiện cho thành phố phát triển, nhưng cần chọn một số việc xử lý trước. Đó là giải ngân vốn đầu tư công, một trong những điểm yếu của hệ thống trong nhiều năm và năm nay, việc giải ngân càng cần thiết, có ý nghĩa quan trọng.

Vì vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành với TP. Hồ Chí Minh để tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, cùng thành phố đưa nguồn lực này vào phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như cả nước.