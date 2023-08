(TBTCO) - Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2022, Tôn Lâm Sỹ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt tiền của 37 người dân.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: An ninh Bình Dương

Ngày 29/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Lâm Sỹ (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Tôn Lâm Sỹ là chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate, địa chỉ phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công ty này hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2022, Tôn Lâm Sỹ đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt tiền của 37 công dân.

Cụ thể: Khu đất tách thửa Á Châu Center 3 tọa lạc tại ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước là khu đất do cá nhân đứng tên thực hiện, không phải là một dự án bất động sản nhưng Tôn Lâm Sỹ tự đặt tên để giao dịch với khách hàng.

Sau thời gian tháng 6/2020, ông Sỹ đã không có quyền phân phối hay quyền sở hữu nào liên quan, nhưng vẫn ký hợp đồng với nhiều khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Đối với các lô đất tại ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành và các lô đất tại ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Tôn Lâm Sỹ đã thống nhất nhận phân phối, môi giới cho chủ sở hữu.

Tuy nhiên, khi nhận tiền của khách, Tôn Lâm Sỹ chỉ chuyển cho chủ sở hữu của các khu đất trên số tiền 1,8 tỷ đồng, số còn lại Sỹ chi tiêu vào mục đích cá nhân và các hoạt động vận hành Công ty, nên không có đất để giao khách hàng. Số tiền Tôn Lâm Sỹ chiếm đoạt là trên 6,6 tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định hành vi của Tôn Lâm Sỹ có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 14,4 tỷ đồng.