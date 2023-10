Chứng khoán An Bình được trao giải Ứng dụng giao dịch cổ phiếu tốt nhất Việt Nam 2023

(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) vừa được thông báo là công ty chứng khoán Việt Nam duy nhất giành được giải thưởng Ứng dụng giao dịch cổ phiếu tốt nhất 2023 (Best Stock Trading App - ABS Invest - Vietnam 2023) do Tạp chí Global Business Outlook trao tặng trong khuôn khổ của Giải thưởng thường niên Global Business Outlook Awards 2023.

Đây là một tạp chí uy tín trong ngành tài chính, kinh doanh quốc tế và kinh tế toàn cầu, có trụ sở tại Vương quốc Anh, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, chú trọng đến khả năng làm chủ ngành, tài năng lãnh đạo, đem lại giá trị cho sự phát triển của ngành. Để giành giải thưởng này, ABS đã đáp ứng các tiêu chí của Hội đồng giải thưởng khi xét duyệt trên các yếu tố nổi trội của sản phẩm, dịch vụ. Nền tảng ABS Invest chú trọng vào yếu tố giao dịch vượt trội, dễ sử dụng, tốc độ nhanh, chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, các sản phẩm tài chính cho nhà đầu tư, các sản phẩm phân tích, khuyến nghị và đào tạo kiến thức phục vụ khách hàng đầu tư trên cùng 1 nền tảng duy nhất. Theo đại diện ABS, tính đến nay, ABS đã ra mắt phiên bản thứ 26 của ứng dụng này với rất nhiều các tiện ích và giải pháp đầu tư trên một nền tảng giao dịch dành cho mobile, được thiết kế thân thiện, khoa học và có tính thẩm mỹ cao. Tính riêng tháng 9/2023, lượng truy cập và tải về ứng dụng đã tăng đến 380% so với tháng 8/2023, chứng tỏ uy tín và sự yêu thích sản phẩm, dịch vụ đối với ABS Invest đang tăng lên rất đáng kể. “Sự đầu tư vào công nghệ và các sản phẩm của ABS đã phát huy năng lực công nghệ đem đến cho nhà đầu tư, ABS cũng nổi bật thời gian gần đây với hàng loạt những sản phẩm phân tích đầu tư được đưa ra thị trường. Sự quan tâm của nhà đầu tư đến các sản phẩm phân tích đầu tư của ABS ngày càng lớn do sự sát sao với thị trường và các thông tin, khuyến nghị có tính thực chiến cao của đội ngũ phân tích đầu tư ABS” - đại diện ABS cho hay. Sau gần 2 năm triển khai chiến lược mới theo hướng lấy công nghệ làm nền tảng và nhu cầu khách hàng làm trọng tâm, ABS bắt đầu có những kết quả đáng khích lệ và cho thấy hướng đi đúng đắn của mình. Tính đến hết quý III/2023, ABS đã tăng trưởng thị phần với tỷ lệ tăng trên 50% so với đầu năm; số lượng khách hàng mới và tỷ trọng giao dịch của khách hàng mới tăng mạnh, chiếm 16% tổng giá trị giao dịch. Với việc điều hành chính sách cho vay ký quỹ linh hoạt và sát sao, sự thấu hiểu khách hàng vay để ứng xử hợp lý và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, dư nợ cho vay toàn công ty tính đến hết quý III/2023 tăng trưởng gần 100% so với đầu năm. Trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của ABS ngay hôm nay bằng cách tải ứng dụng ABS Invest, mở tài khoản 100% online với một click tại đây để bắt đầu hành trình đầu tư thành công.

Hải Băng