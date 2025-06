Rà soát quảng cáo thực phẩm bổ sung ‘thổi phồng’ công dụng

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu địa phương siết kiểm tra, xử lý vi phạm trong ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm bổ sung, tránh gây hiểu lầm cho người dùng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian gần đây, đơn vị đã nhận được nhiều phản ánh, vướng mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn số 1130/ATTP-NĐTT đề nghị các sở y tế, sở an toàn thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương tăng cường triển khai, rà soát việc thực hiện việc phân loại sản phẩm, phân nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu việc ghi nhãn và quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bổ sung phải tuân thủ pháp luật về ghi nhãn, quảng cáo, đặc biệt các nội dung liên quan đến khuyến cáo về sức khỏe đề nghị đơn vị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định.

Để tăng cường quản lý hoạt động ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung trên địa bàn, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung hướng dẫn nêu trên, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm quy định của pháp luật và công khai kết quả xử lý theo quy định hiện hành.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm bổ sung có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố hợp lệ theo quy định của Bộ Y tế; cảnh giác trước những quảng cáo thiếu căn cứ khoa học, "thổi phồng" công dụng, đặc biệt là trên mạng xã hội.