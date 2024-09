Nợ thuế hơn 13 tỷ đồng, ABS đang sắp xếp nguồn tiền để đóng

(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) vừa được thông báo là công ty chứng khoán Việt Nam duy nhất giành được giải thưởng Ứng dụng giao dịch cổ phiếu tốt nhất 2023 (Best Stock Trading App - ABS Invest - Vietnam 2023) do Tạp chí Global Business Outlook trao tặng trong khuôn khổ của Giải thưởng thường niên Global Business Outlook Awards 2023.