(TBTCO) - Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên ngày 2/8 do những lo ngại về tình hình địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc.

Các nhà giao dịch vốn đã bất an sau một loạt số liệu cho thấy các nền kinh tế bắt đầu chịu tác động từ lạm phát ngày càng tăng và các ngân hàng trung ương lần lượt tăng lãi suất để kiềm chế giá.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,4% xuống 19.689,21 điểm, chỉ số Shanghai Composite giảm 2,3% xuống 3.186,27 điểm, còn chỉ số TAIEX của Đài Bắc giảm 1,6% xuống 14.747,23 điểm.

Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 1,4% xuống 27.594,73 điểm.

Chứng khoán Seoul, Singapore, Mumbai, Bangkok và Jakarta đều giảm, trong khi chứng khoán Sydney, Wellington và Manila chứng kiến “sắc xanh”.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yen vốn được coi là tài sản an toàn đã tăng lên mức cao của hai tuần so với đồng USD, còn đồng TWD giảm 0,7% so với đồng USD.

Các nhà đầu tư hiện đang cố gắng đánh giá triển vọng nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh các nước tăng lãi suất nhằm nỗ lực hạ nhiệt lạm phát, nhưng cũng đồng thời duy trì tăng trưởng.

Số liệu mới công bố cho thấy kinh tế Mỹ giảm quý thứ II liên tiếp, Trung Quốc vẫn đang đối phó với dịch COVID-19, còn châu Âu đang bên bờ vực của cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thăng Nga-Ukraine gây ra, cùng với tình hình lạm phát ở các nước.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 5/8, điều này sẽ cung cấp manh mối về tình hình nền kinh tế. Nếu số liệu yếu kém, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ điều chỉnh lại kế hoạch tăng lãi suất của mình.