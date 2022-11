Chứng khoán hôm nay (14/11): Khối ngoại vẫn là điểm sáng, VN-Index bớt giảm khi chạm ngưỡng hỗ trợ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay quay lại đà giảm sau phiên hồi nhẹ cuối tuần. VN-Index giao dịch hoàn toàn trong sắc đỏ trước sức ép bán ra mạnh. Đà giảm của VN-Index được thu hẹp khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 935 điểm và dòng tiền vào bắt đáy. Khối ngoại vẫn là điểm sáng khi mua ròng rất tích cực.

VN-Index thu hẹp đà giảm sau khi xuyên qua ngưỡng hỗ trợ

Thị trường chứng khoán hôm nay có phiên giao dịch không tích cực. Chỉ số VN-Index giao dịch hoàn toàn trong sắc đỏ và thu hẹp đà giảm khi đã có màn phục hồi hơn 17 điểm từ đáy. Cùng với đó, sự trở lại của nhóm ngân hàng, thực phẩm, và động thái của khối ngoại… đã giúp thị trường trụ vững trong phiên chiều.

Theo dữ liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -13,49 điểm (-1,41%) còn 941,04 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán, khi trên sàn HOSE ghi nhận chỉ có 86 mã tăng, trong khi có tới 370 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30-Index giảm ít hơn nhờ sự hồi phục của một số mã bluechips, với mức giảm -12,55 điểm (-1,32%) xuống 936,31 điểm. Ở rổ VN30 có 10 mã tăng, 20 mã giảm. Nhóm midcap giảm -3,37% và smallcap giảm -3,53%.

Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên VN-Index phiên này là: NVL (-6,93%), VPB (-3,68%), MBB ( -5,00%), MWG ( -5,47%), GVR ( - 6,93%),… đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: SAB (+3,83%), MSN (+3,01%), VIC (+1,29%), CTG (+1,27%), VNM (+0,77%), …

Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước. Trong đó, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt 8.133 tỷ đồng, giảm so với mức 9.424 tỷ đồng của phiên hôm trước. Tổng cộng trên HOSE có 666 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 550 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Giao dịch khối ngoại là điểm sáng trong phiên hôm nay khi họ tiếp tục mua ròng với giá trị hơn 1.775 tỷ đồng. Lực mua tập trung ở các mã như: STB (337 tỷ đồng), HPG (168 tỷ đồng), SSI (155 tỷ đồng), …

Có cơ hội cho một nhịp hồi phiên tới?

Thị trường chứng khoán hôm nay nhìn chung giao dịch không tích cực cả về điểm số lẫn thanh khoản. Tâm lý nhà đầu tư yếu và áp lực từ việc ép bán vẫn lớn khiến chỉ số giảm mạnh ngay từ đầu phiên. Hàng trăm mã giảm sàn trên toàn thị trường là minh chứng cho việc áp lực bán đang rất mạnh trong khi nguồn lực bắt đáy không còn nhiều. Thanh khoản cũng suy yếu khi dòng tiền vào không có.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng rất tích cực trong phiên hôm nay. Ảnh: Minh họa.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này cũng đã tranh thủ bắt đáy khi thị trường xuyên qua ngưỡng hỗ trợ 935 điểm, qua đó nâng tổng lượng mua ròng trong ngày lên hơn 1.775 tỷ đồng.

Điểm an ủi trên thị trường hôm nay là đà giảm thu hẹp khá tốt khi xuất hiện dòng tiền bắt đáy sau khi VN-Index để thủng ngưỡng hỗ trợ 935 điểm. Tuy nhiên, vì dòng tiền vẫn yếu nên chỉ số không thể lội ngược dòng sang xanh. Mặc dù vậy, điểm số hiện nay không còn quá quan trọng, mà điều thị trường cần đó là tiền. Thị trường cần một dòng tiền đủ mạnh để kích thích tâm lý nhà đầu tư bắt đáy.

Một điểm tích cực gần như duy nhất trên thị trường hôm nay là khối ngoại. Khối ngoại bắt đáy mạnh với hơn 1.755 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp mà khối ngoại mua ròng trên 1.000 tỷ đồng, nối dài chuỗi phiên mua ròng với giá trị trên 6.000 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia của MBS, nhịp hồi cuối phiên ở thị trường cơ sở phiên này càng củng cố vùng hỗ trợ 935 điểm của VN-Index, qua đó cho thấy tín hiệu thị trường sẽ tiếp tục tích cực ở phiên ngày mai. Thanh khoản hôm nay vẫn ở mức thấp, bù lại việc chỉ số bị ép xuống dưới ngưỡng hỗ trợ đã có tác dụng lôi kéo dòng tiền đứng ngoài trở lại bắt đáy.

Về cơ bản thì các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục đi vào vùng quá bán khi vẫn có cả trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn, dù thị trường được hỗ trợ bởi hoạt động bắt đáy từ khối ngoại và tác động tích cực từ thị trường thế giới.

Do vậy, “nhà đầu tư có thể tập trung vào những nhóm cổ phiếu theo xu thế dòng tiền, ưu tiên thanh khoản cao, kết quả kinh doanh quý III tích cực, dòng tiền tốt và vay nợ ít hoặc định giá đã chiết khấu sâu như: Ngân hàng, dầu khí, thực phẩm, bán lẻ, điện,…” – Chuyên gia của MBS cho hay./.