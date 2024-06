Chứng khoán hôm nay (14/6): Trạng thái thị trường thay đổi nhanh, VN-Index bất ngờ rơi mạnh cuối phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/6) tiếp diễn giao dịch giằng co trong biên độ hẹp trong phần nhiều phiên giao dịch. Tuy nhiên, trạng thái đó không giữ được hết phiên, VN-Index bật ngờ rơi mạnh và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày, khi áp lực bán gia tăng nhanh và mạnh.

Áp lực bán tăng nhanh và mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay tưởng chừng có thêm một phiên giằng co trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, mà sự bất ngờ đến sau 14h chiều. Áp lực bán tăng nhanh và mạnh kể từ sau 14h khiến thị trường nhanh chóng chuyển sắc từ xanh sang đỏ. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm ở mức cao nhất trong ngày.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm -21,60 điểm, dừng lại tại 1.279,91 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Theo đó, thống kê trên HOSE, thị trường chỉ có 89 mã tăng, 52 mã tham chiếu, trong khi có tới 366 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành hóa chất dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành truyền thông, dầu khí, dịch vụ tài chính...

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 14/6/2024.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: HVN (+1,00), LPB (+0,59), FPT (+0,32), CTR (+0,30), SSB (+0,19)… Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho thị trường gồm: GVR (-2,19), VPB (-1,43), CTG (-1,43), VCB (-1,25), BID (-1,19)…

Nhóm VN30 cũng điều chỉnh giảm mạnh vào cuối phiên chiều, song nhẹ hơn chỉ số chung. Theo đó, chỉ số VN30-Index đóng cửa tại 1.316,46 điểm, giảm -17,39 điểm so với phiên trước. Rổ VN30 sắc đỏ cũng bao phủ với 28 mã giảm và chỉ có 2 mã tăng.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng không ngoại lệ khi đóng cửa trong sắc đỏ. Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm -4,39 điểm, đóng cửa tại 243,97 điểm; trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index giảm -0,96 điểm, còn 98,05 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán bật tăng mạnh trong bối cảnh lực bán tăng cao. Tính riêng trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 29.310 tỷ đồng, trong đó, riêng giá trị khớp lệnh đạt 26.713 tỷ đồng, tăng +25,62% so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng trên toàn thị trường nhưng trái chiều trên 2 sàn niêm yết. Theo đó, khối ngoại bán ròng -571,24 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, lực bán ròng tập trung vào các mã gồm: FPT (-148,49 tỷ đồng), VHM (-122,82 tỷ đồng), MWG (-93,09 tỷ đồng), VRE (-71,90 tỷ đồng), VIC (-70,29 tỷ đồng)… Trong khi đó, khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị +32,16 tỷ đồng.

Có nên đi tìm nguyên do?

Thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ. Những nhà đầu tư bận việc không xem được bảng điện tử kể từ 14h chiều có lẽ sẽ phải “dụi mắt” rồi mới dám tin vào sắc màu trên bảng hôm nay. Nói như thế để thấy rằng, thị trường hôm nay thay đổi trạng thái rất nhanh.

Áp lực bán tăng mạnh cuối phiên chiều khiến VN-Index giảm sâu. Ảnh: Minh họa.

Hôm nay, nhiều người cũng đi tìm nguyên do nào khiến thị trường thay đổi nhanh và tương đối mạnh như vậy. Bên cạnh một số thông tin thiếu kiểm chứng, có người còn “đổ lỗi” cho cả mùa khai mạc bóng đá Euro sắp đến. Tuy vậy, trong bối cảnh thị trường biến động nhanh theo chiều hướng tiêu cực thì lý do nào cũng có thể tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Vì thế, tốt nhất không nên đi tìm lý do, bởi nếu có lý do chính xác khiến thị trường giảm điểm thì đó lại là điều tốt.

Thị trường luôn là vậy, luôn biến động theo cung – cầu và phản ứng tâm lý được biểu hiện qua hành động bán – mua của nhà đầu tư. Thanh khoản tăng trong một phiên giảm mạnh cũng là một biểu hiện thường thấy khi có một bộ phận xả hàng bất chấp lý do. Riêng trên HOSE, giá trị khớp lệnh đạt trên 26 nghìn tỷ đồng cho thấy bên mua cũng không kém. Điều đang tiếc là các tay lớn chưa vào tiền lên bán bán dễ dàng lấn át khiến điểm số giảm sâu.

Không phủ nhận, phiên hôm nay là phiên giảm mạnh bất ngờ, tuy nhiên, mới có một phiên chưa đủ tín hiệu để khẳng định điều gì. VN-Index giảm hơn 21 điểm thì có phải phiên “retest” đỉnh hay không còn tuy quan điểm, nhưng thực thế đã đưa VN-Index quay về vạch xuất phát đầu tuần. Thị trường vẫn cần thêm thời gian để khẳng định thị trường điều chỉnh trở lại hay chỉ là phiên “rũ hàng” mạnh để kiểm định lại mức đỉnh. Trong bối cảnh này, bán bằng mọi giá hay mua đuổi đều chưa chắc đã sáng suốt, quan trọng là danh mục đang nắm giữ có an toàn hay không./.