Chứng khoán hôm nay (23/2): Lực bán tăng cuối phiên, VN-Index chốt phiên cuối tuần giảm mạnh

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai diễn biến giằng co với 3/4 hợp đồng giảm nhẹ khi thị trường chứng khoán phái sinh đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/2. Thanh khoản giảm khá mạnh và về mức thấp do tâm lý thận trọng trước diễn biến giằng co trên thị trường cơ sở.