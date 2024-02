Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau đà sụt giảm của cổ phiếu Nvidia

(TBTCO) - Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Ba (20/02) khi cổ phiếu Nvidia dẫn đầu đà sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ, trước khi nhà sản xuất con chip này công bố báo cáo lợi nhuận.

Ảnh minh họa

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 64,19 điểm (tương đương 0,17%) xuống 38.563,8 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0,6% xuống 4.975,51 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,92% còn 15.630,78 điểm.

Cổ phiếu Nvidia, dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận sau phiên ngày 21/02, đã sụt gần 4,4%. Mặc dù Nvidia được kỳ vọng sẽ đạt kết quả ấn tượng nhưng các nhà đầu tư vẫn bày tỏ lo ngại về mức định giá cao ngất ngưởng của cổ phiếu này. Cổ phiếu Amazon mất 1,4%, còn cổ phiếu Microsoft và Meta đều giảm 0,3%.

Từ đầu năm đến nay, lĩnh vực công nghệ đã vọt 6%, trở thành lĩnh vực có mức tăng cao thứ 3 trên thị trường, sau lĩnh vực dịch vụ truyền thông và y tế. Nvidia đã tiếp tục chuỗi leo dốc bom tấn của mình, bứt phá 40% từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu Meta và Amazon lần lượt tăng 33% và 10% trong năm 2024.

Nhóm cổ phiếu tài chính cũng được chú ý trong phiên ngày thứ Ba sau thông báo chấn động rằng Capital One Financial đã đồng ý mua Discover Financial Services trong một thoả thuận toàn bộ cổ phiếu trị giá 35,3 tỷ USD, dự kiến kế hoạch này sẽ hoàn tất vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Cổ phiếu Capital One nhích 0,1%, sau thông báo trên, còn cổ phiếu Discover vọt 12,6%.

Trong tin tức về các thoả thuận khác, Walmart tuyên bố sẽ mua lại công ty sản xuất TV Vizio với giá 2,3 tỷ USD, tương đương 11,5 USD/cổ phiếu, giúp đưa cổ phiếu Vizio leo dốc 16%. Cổ phiếu Walmart tăng hơn 3% sau khi nhà bán lẻ này cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hàng quý vượt kỳ vọng, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hai con số trong doanh số thương mại điện tử toàn cầu của công ty.

Những động thái này diễn ra sau một tuần đỏ lửa trên Phố Wall sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ làm tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể không bắt đầu hạ lãi suất sớm hoặc nhiều như những người tham gia thị trường kỳ vọng./.