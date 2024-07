Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng tiếp tục khởi sắc nhưng thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng điểm và đóng cửa trong sắc xanh trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 3/7. Mức tăng của các hợp đồng ở mức khá và có phần tích cực hơn so với thị trường cơ sở. Thanh khoản điều chỉnh giảm khi bên mở vị thế mua vẫn chưa tự tin.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 3/7, các hợp đồng tương lai diễn biến tích cực tiếp nối đà tăng điểm của phiên giao dịch trước đó và đều đóng cửa trong sắc xanh. Mức tăng của các hợp đồng tương đối lớn và tích cực hơn so với chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +9,4 điểm đến +11,8 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +9,44 điểm.

Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2407 đóng cửa tại 1.307 điểm, tăng +11,8 điểm so với phiên trước. Mức tăng hợp đồng này cao hơn so với mức tăng của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch dương được lấy lại, với +1,5 điểm. Chênh lệch dương cũng là trạng thái của 3 hợp đồng còn lại so với chỉ số cơ sở.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm mạnh khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 179.265 hợp đồng, trong đó, riêng hợp đồng tháng 7 đã đạt 178.940 hợp đồng.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm mạnh khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 179.265 hợp đồng, trong đó, riêng hợp đồng tháng 7 đã đạt 178.940 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2407 tiếp tục tăng sau khi tích lũy quanh vùng 1.294 -1.297 điểm và có phần chững lại tại ngưỡng 1.308 – 1.309 điểm. Theo SSI Research, các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) ở tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, với nhịp phục hồi ngành và chỉ báo RSI quá mua, hợp đồng VN30F2407 sẽ tiếp tục diễn ra rung lắc tại khu vực này và nếu kiểm định không thành công có thể lùi về vùng 1.289 điểm.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2407.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm +9,44 điểm (+0,73%), kết phiên tại 1.305,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 236 triệu đơn vị. Các chỉ báo RSI và chỉ báo xu hướng (ADX) vẫn trung tính yếu. Chỉ số VN30 đang hướng đến vùng kháng cự ngắn hạn 1.308 – 1.310 điểm, nên khả năng chỉ số này có thể gặp khó ở vùng 1.310 điểm và lùi về vùng 1.292 điểm./.