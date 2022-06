Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai lội ngược dòng thành công, thanh khoản tăng vọt

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đều giữ được sắc xanh khi thị trường chứng khoán phái sinh đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/6. Nhìn chung vẫn là trạng thái giằng co, nhưng sắc xanh có được là do các hợp đồng lội ngược dòng thành công. Trong khi đó, thanh khoản tăng rất mạnh, tới gần 45% so với phiên trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 1/6, các hợp đồng tương lai đã đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Dù có trội hơn so với chỉ số cơ sở, tuy nhiên, mức tăng của các hợp đồng cũng không quá lớn. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +0,4 điểm đến +10,5 điểm; trong khi chỉ số VN30 tăng +2,9 điểm. Hợp đồng tháng hiện tại VN30F2206 chứng kiến bên Long chiếm ưu thế trở lại trong phiên. Mặc dù thu hẹp biên độ, nhưng hợp đồng này vẫn tăng +5,5 điểm, đạt 1.326 điểm. Mức tăng tốt hơn chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch âm tiếp tục được thu hẹp và đạt -9,49 điểm. Các hợp đồng còn lại cùng chung trạng thái tăng giá và tiếp tục ghi nhận chênh lệch âm, biên độ từ -15 điểm đến -9,5 điểm. Trong khi đó, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng rất mạnh và cũng tương đối bất ngờ. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đã tăng 44,95% so với phiên liền trước, đạt 326.785 hợp đồng. Theo các chuyên gia của SSI Research, với trạng thái giằng co, đi ngang hiện tại trên đồ thị ngày của hợp đồng VN30F2206, bên Long và bên Short đều có cơ hội mở vị thế trong các phiên tới. VN30F2206 vượt mốc 1.329 điểm, bên Long có thể mở vị thế với vùng mục tiêu gần là 1.337 điểm. Ở chiều ngược lại, nếu VN30F2206 cắt xuống dưới vùng 1.316 điểm, bên Short có thể mở vị thế với vùng mục tiêu gần là 1.310 – 1.305 điểm. Trên thị trường chứng khoán cơ sở, chỉ số VN30 duy trì vận động trong kênh giá 1.325 – 1.350 điểm. Chỉ số đóng cửa tại 1.335,49 điểm (+0,22%) với khối lượng giao dịch duy trì thấp so với bình quân 20 phiên, đạt 127,5 triệu cổ phiếu. Trong phiên hôm nay, nếu chinh phục thành công vùng cận trên 1.350 điểm, vùng mục tiêu tiếp theo trên chỉ số VN30 là khu vực 1.370 điểm. Ngược lại, nếu cắt xuống vùng cận dưới 1.325 điểm, chỉ số khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh với hỗ trợ gần trên chỉ số quanh vùng 1.318 – 1.310 điểm./.

Thái Duy