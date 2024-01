Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm trước các thông tin kinh tế

(TBTCO) - Chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm trong phiên 17/1, khi doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm mờ đi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm tại nước này.

Kết thúc phiên, tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 37.266,67 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,6% xuống 4.739,21 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,6% và khép phiên ở mức 14.855,62 điểm.

Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12/2023 của Mỹ mạnh hơn dự báo, cho thấy tiêu dùng ổn định và khiến việc hạ lãi suất quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị nghi ngờ. Theo đó, doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 0,6% so với tháng 11/2023 và tăng 0,4% so với tháng trước nếu không gồm mặt hàng xe hơi, lần lượt cao hơn so với dự báo tăng 0,4% và 0,2% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến gần 4 điểm cơ bản lên 4,102%, tiếp tục tăng từ ngày 16/01 sau khi Thống đốc Fed, Christopher Waller, cảnh báo chính sách tiền tệ nới lỏng có thể diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Cho đến nay, nhà đầu tư dự báo xác suất khoảng 57% Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 3/2024 khi những hy vọng có sự chuyển hướng, theo công cụ CME FedWatch.

Một vấn đề đau đầu khác đối với các nhà đầu tư là bức tranh kinh tế ở Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,2% trong quý IV/2023, phù hợp với mục tiêu chính thức. Tuy nhiên, điều này không xóa được thực tế về một số diễn biến đáng lo ngại như tình trạng dân số giảm, giá nhà quy yếu và doanh số bán lẻ không như kỳ vọng của nước này.

Thị trường càng lo lắng hơn khi dữ liệu chính thức cho thấy lạm phát hàng năm của Anh nhích cao hơn trong tháng 12/2023, trái ngược với dự báo thị trường sẽ giảm nhẹ.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều giảm tới 1%. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 1,5% xuống 7.446,29 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,8% xuống 16.431,69 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 1,1% xuống 7.318,69 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 1,0% xuống 4.403,08 điểm. /.