(TBTCO) - Càng gần đến dịp lễ 30/4 và 1/5, thị trường TP. Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp với sự lên ngôi của các sản phẩm mang màu sắc dân tộc như cờ đỏ sao vàng, áo thun in sao vàng, gấu bông hình chú bộ đội…

Gấu bông Yêu nước Chú bộ đội "hút khách" dịp lễ 30/4.

“Gấu bông Yêu nước Chú bộ đội” (Gấu bông Chiến sĩ Yêu nước) là món quà đang gây sốt trên thị trường TP Hồ Chí Minh trong những ngày qua. Với thiết kế đáng yêu, mang dáng vẻ thân thiện, sản phẩm này không chỉ là đồ trang trí, mà còn gợi lên cảm xúc tự hào trong mỗi người. Gấu bông được tạo hình mặc quân phục xanh truyền thống, gương mặt hiền hậu, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin, vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng tích cực.

Sản phẩm này đang được bày bán tại hệ thống nhà sách Fahasa, Phương Nam và các sàn thương mại điện tử như Shopee với mức giá từ 250.000 – 270.000 đồng/sản phẩm. Đây là dòng sản phẩm do Công ty ZooZoo, một doanh nghiệp chuyên sản xuất thú nhồi bông, tung ra thị trường vào đầu tháng 4 năm nay.

Không riêng gì mặt hàng gấu bông, các mặt hàng truyền thống như cờ đỏ sao vàng, áo thun in hình ngôi sao vàng, miếng dán hình cờ đỏ sao vàng... cũng đang trong tình trạng cháy hàng cục bộ tại nhiều điểm. Ghi nhận tại các sạp hàng dọc đường Cách mạng Tháng Tám (quận 10), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), chợ Thủ Đức, chợ Bà Chiểu… khách đến hỏi mua tăng mạnh so với tuần trước.

Các cửa hàng nhận vẽ cờ đỏ sao vàng lên nón lá.

Một tiểu thương chuyên bán đồ trang trí chia sẻ: “Cứ đến dịp lễ 30/4 hay 2/9 là cờ đỏ sao vàng bán rất chạy, nhưng năm nay lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần so với mọi năm. Có ngày cao điểm, cửa hàng bán gần trăm lá cờ”.

Theo vị tiểu thương, khách lẻ thường mua vài lá cờ về treo trước nhà, trong khi các nhóm, tổ chức mua với số lượng lớn phục vụ sự kiện. Giá cờ cầm tay loại nhỏ dao động từ 6.000 - 10.000 đồng/chiếc, còn cờ kích thước lớn có giá từ 40.000 - 80.000 đồng, tùy theo chất liệu, kích thước và loại cán (gỗ hay nhựa).

Các mặt hàng lá cờ đỏ sao vàng được bày bán khá nhiều trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5.

Ngoài ra, áo thun in hình sao vàng cũng là mặt hàng hút khách, chủ cửa hàng quần áo tại chợ Phước Binh, thành phố Thủ Đức cho biết, áo thun màu đỏ, in ngôi sao vàng giữa ngực là mẫu bán chạy nhất. Loại áo cotton giá chỉ 40.000 - 90.000 đồng/cái; những mẫu có phối màu, in slogan hoặc bản đồ Việt Nam thì đắt hơn, khoảng 120.000 - 150.000 đồng/áo".

Năm nay, sức mua tăng mạnh so với cùng kỳ. Khách hàng chủ yếu tìm mua áo in hình cờ đỏ sao vàng, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ và đoàn trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan tại khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng chọn mua áo thun đồng phục theo phong cách bộ đội hoặc in cờ Tổ quốc để chụp ảnh gia đình nhân dịp lễ.

Không chỉ áo thun, các sản phẩm phụ kiện đi kèm như miếng dán hình cờ Tổ quốc, hình trái tim… có giá từ 2.000 - 5.000 đồng/miếng cũng rất đắt hàng. Theo bà Thu, đối tượng mua nhiều nhất là học sinh, sinh viên và người tham gia cổ vũ cho các đội diễu hành, diễu binh trong dịp lễ.

Ngoài chợ truyền thống, các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop cũng đang chứng kiến sức mua tăng vọt đối với các sản phẩm mang biểu tượng yêu nước, dân tộc. Cụ thể, từ khóa “áo cờ đỏ sao vàng” thường xuyên nằm trong top tìm kiếm tại mục “Trang phục lễ hội”.

Theo thống kê từ một số tài khoản bán hàng trên TikTok Shop, có cửa hàng đã tiêu thụ hơn 30.000 chiếc áo thun in hình cờ đỏ sao vàng chỉ trong một tháng. Trong đó, mẫu áo phổ thông làm từ chất liệu cotton trơn, có giá dao động từ 15.000 – 60.000 đồng/chiếc là dòng bán chạy nhất. Các mẫu cao cấp hơn như áo cá sấu có cổ, in logo riêng hoặc bản đồ Việt Nam, tuy có giá từ 120.000 đồng trở lên nhưng vẫn ghi nhận doanh số ổn định, từ 1.000 – 1.500 chiếc/tháng.