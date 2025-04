Thị trường tiền tệ tuần 21-25/4: Tỷ giá tăng chậm lại, lãi suất liên ngân hàng lùi về dưới 4%

Tỷ giá USD giữ đà tăng song giảm tốc so với tuần trước Về diễn biến trong tuần qua (21-25/4), tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 50 đồng; trong đó, điều chỉnh giảm 30 đồng phiên 22/4, còn lại các phiên đều tăng. Tỷ giá USD các ngân hàng thương mại vẫn giữ đà tăng khoảng 75 đồng chiều bán ra, song hạ nhiệt so với mức tăng mạnh 200 đồng tuần trước. Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua cũng biến động cùng chiều, tăng 60 đồng tuần qua và thấp hơn mức tăng 265 đồng tuần trước.