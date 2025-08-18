|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|124
|12,502
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|124
|12,503
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|117
|1,195
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|117
|1,196
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,168
|1,186
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|112,926
|117,426
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|81,909
|89,109
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|73,606
|80,806
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|65,303
|72,503
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|62,101
|69,301
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|42,411
|49,611
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|124
|125