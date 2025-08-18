(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Nghị định về điều kiện tài sản bảo đảm khoản nợ xấu được thu giữ. Trong đó, nhấn mạnh việc loại trừ “nhà ở duy nhất” và “công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất”, tránh trường hợp đẩy bên bảo đảm càng khó khăn về tài chính cũng như không còn nơi ở, không đảm bảo khả năng nuôi sống bản thân và gia đình.