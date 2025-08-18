Gia Lai: Cụm công nghiệp Cát Hanh 432 tỷ đồng mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững

(TBTCO) - Hòa chung không khí chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ khởi công các dự án tiêu biểu vào ngày 19/8, trong đó nổi bật là Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hanh.

Dự án có tổng diện tích 70 ha, nằm tại thôn Tân Hóa Nam, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu chính là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành nghề như chế biến nông lâm sản; sản xuất nội ngoại thất từ gỗ, nhựa, kim loại, vật liệu tái chế; sản xuất hàng may mặc, dệt, nhuộm; sản xuất phụ kiện, linh kiện dệt may, cơ khí chính xác, ô tô; sản xuất bao bì, in ấn công nghiệp; sản xuất viên nén năng lượng, phân bón hữu cơ, phân vi sinh; kinh doanh kho bãi và các ngành công nghiệp khác.

Với tổng vốn đầu tư 432,905 tỷ đồng, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện được lập kế hoạch rõ ràng: hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư vào tháng 11/2025, khởi công xây dựng tháng 12/2025 và hoàn thành, đưa vào hoạt động tháng 12/2026.

Cụm công nghiệp Cát Hanh được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Phối cảnh Cụm công nghiệp Cát Hanh.

Để thu hút nhà đầu tư, dự án áp dụng các chính sách ưu đãi dành cho địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng mức 10% trong 15 năm, với miễn thuế 100% trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi. Các hỗ trợ khác bao gồm rút ngắn thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh và dịch vụ hành chính liên quan.

Cụm công nghiệp Cát Hanh được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu ngân sách và hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ cùng chính sách thông thoáng sẽ biến dự án thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.

Trước đó, chủ đầu tư - Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội đã triển khai hiệu quả Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A, đạt tỷ lệ lấp đầy 82,97%, chứng tỏ uy tín và sức hút đầu tư. Bên cạnh dự án Cát Hanh, công ty đang định hướng phát triển các dự án lớn khác tại Gia Lai, bao gồm: Dự án nhà ở thương mại - Khu đô thị Nhơn Hội với diện tích 235,9 ha; Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Cát Trinh với diện tích 368,1 ha; và nghiên cứu đầu tư các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu với diện tích 7,3 ha.

Những dự án này không chỉ khẳng định vị thế của SNP mà còn góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế địa phương, phù hợp định hướng phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai./.