Chứng khoán tuần tới (3 - 7/10): Cơ sở nào chờ một nhịp phục hồi kỹ thuật?

(TBTCO) - Sau phiên đảo chiều thứ 6 tuần qua, thị trường chứng khoán tuần tới có thể kỳ vọng vào một nhịp phục hồi kỹ thuật. VN-Index có thể hướng tới vùng 1.140 - 1.180 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng cao do rủi ro thị trường vẫn đang ở mức cao và dòng tiền chưa cho thấy sự khởi sắc đáng kể.

Nhiều nhóm cổ phiếu giảm mạnh, trọng lực dồn vào “bank và đất”

Thị trường chứng khoán tuần qua (26 - 30/9) giảm mạnh bất chấp những thông tin vĩ mô tích cực được công bố với GDP quý III/2022 tăng trưởng vượt dự báo đạt +13,67% và thu ngân sách 9 tháng gần đạt mục tiêu cả năm 2022. Sự ảm đạm của thị trường chứng khoán trong nước đến từ sự suy yếu của dòng tiền đầu tư vào các kênh tài sản rủi ro trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh, sau động thái nâng lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước và khối ngoại đẩy mạnh bán ròng.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index.

Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều giảm mạnh trong tuần qua, trong đó trọng tâm của đà giảm giá là các cổ phiếu đến từ nhóm ngành ngân hàng và bất động sản.

Theo dữ liệu từ VNDIRECT Research, chỉ số VN-Index giảm mạnh 4 phiên giao dịch đầu tuần và có thời điểm lùi xuống dưới ngưỡng 1.100 điểm trong phiên ngày thứ 6, trước khi lực cầu bắt đáy gia tăng kéo chỉ số VN-Index hồi phục trong phiên chiều thứ 6, chốt tuần tại 1.132,1 điểm (-5,9% so với cuối tuần trước). Trong khi đó, HNX-Index và UPCoM-Index cũng đồng loạt giảm, với HNX-Index lùi về mức 250,3 điểm (-5,4% so với cuối tuần trước) và UPCoM-Index giảm về mức 85 điểm (-4,1% so với cuối tuần trước).

Lực cầu bắt đáy gia tăng khi các chỉ số chứng khoán giảm điểm mạnh, kéo thanh khoản thị trường phục hồi trong tuần qua với giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn tăng +10,8% so với tuần trước lên mức 15.586 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng từ 353 tỷ đồng lên 927 tỷ đồng trên HOSE. Tương tự, khối ngoại bán ròng 40 tỷ đồng trên sàn HNX (+201,3% so với tuần trước) và bán ròng 218 tỷ đồng tên sàn UPCoM (+76,6% so với tuần trước).

Sau khi một loạt các ngân hàng công bố tăng lãi suất huy động, thị trường lo ngại chi phí huy động tăng cao có thể kéo biên lợi nhuận của các ngân hàng suy giảm do mặt bằng lãi suất cho vay ở thời điểm hiện tại khó có thể tăng tương ứng. Vì vậy, nhiều cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh sâu trong tuần qua như CTG (-7,2%), VPB (-6,1%) và MSB (-5,7%).

Bên cạnh đó, lãi suất tăng lên tác động tiêu cực tới triển vọng nhóm ngành bất động sản do áp lực chi phí lãi vay, chi phí tài chính gia tăng và lo ngại đà tăng của lãi suất có thể ảnh hưởng tới nhu cầu của người mua nhà. Do đó, nhiều cổ phiếu bất động sản giảm mạnh trong tuần vừa qua như VHM (-11,4%), DXG (-18,2%) và KDH (-10,4%).

Có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), với diễn biến này, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co trong thời gian tới để đánh giá thêm về mối quan hệ cung cầu, trước khi có xu hướng rõ ràng hơn. Chuyên gia của VDSC kỳ vọng, thị trường chứng khoán trong nước sẽ có dư địa hồi phục ngắn hạn về 1.142 điểm. Do vậy, nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp hồi phục, tuy nhiên tạm thời vẫn nên cẩn trọng và quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian tới để đánh giá mức độ mạnh/yếu của tín hiệu hỗ trợ vừa ghi nhận.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index chạm vùng điểm 1.100 rồi bật hồi trở lại tạo nến xanh tăng điểm. Tuy nhiên, các chỉ báo vẫn đang diễn biến tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy thứ nhất và nến xanh phiên cuối tuần chưa vượt được 1/2 thân nến đỏ của phiên trước đó. Vì vậy, không loại trừ việc phiên tăng điểm kết tuần chỉ lại phiên phục hồi kỹ thuật và quán tính giảm có thể vẫn còn tiếp diễn. Chuyên gia của VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng, không vội vàng bắt đáy, mua đuổi cổ phiếu để quản trị rủi ro trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán trong nước có thể kỳ vọng hồi phục theo quán tính. Ảnh: Minh họa.

Trong khi đó, theo các chuyên gia của SSI Research, VN-Index đã cân bằng và hồi phục trở lại từ hỗ trợ 1.100 điểm sau chuỗi ngày giao dịch thận trọng. Với trạng thái hiện tại VN-Index, có thể sẽ tiếp tục hồi phục theo quán tính. Vùng kháng cự gần sẽ nằm quanh đáy tháng 7, từ 1.142 - 1.150 điểm. Nhiều khả năng chỉ số sẽ điều chỉnh sau khi tiệm cận vùng cản kể trên và có thêm một lần kiểm lại hỗ trợ 1.110 điểm. Để xác nhận tạo đáy, VN-Index cần phải hoàn thiện mẫu hình, ví dụ như mẫu hình 2 đáy hoặc tích lũy và bùng nổ…

Nhịp phục hồi của thị trường chứng khoán tuần tới có thể nhờ vào định giá rẻ kích thích dòng tiền bắt đáy và thị trường được hỗ trợ bởi thông tin kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp niêm yết bắt đầu được công bố.

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT, cũng cho biết sau phiên đảo chiều thứ 6 tuần qua, thị trường có thể kỳ vọng vào một nhịp phục hồi kỹ thuật trong tuần tới. Ông Hinh đưa ra 2 cơ sở cho nhận định này, gồm: định giá rẻ kích thích dòng tiền bắt đáy và thị trường được hỗ trợ bởi thông tin kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp niêm yết bắt đầu được công bố. “Chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng 1.140 - 1.180 điểm” - chuyên gia của VNDIRECT dự báo .

Tuy vậy, chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng cao trong tuần giao dịch tới do rủi ro thị trường vẫn đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc đáng kể.

“Nhà đầu tư nên hạn chế việc mua đuổi ở mức giá cao, hạn chế sử dụng đòn bẩy và duy trì tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục ở mức vừa phải. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tận dụng những phiên tăng điểm để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu đầu cơ, có hệ số beta cao (hệ số đo lường biến động của cổ phiếu so với thị trường). Đối với những nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu thấp có thể xem xét giải ngân thăm dò tại những cổ phiếu có mức chiết khấu hấp dẫn (margin of safety) cao với định giá P/B thấp (giá/giá trị sổ sách), tỷ lệ tiền và tương đương tiền trên tổng tài sản cao, nợ vay thấp và có mức chi trả cổ tức tiền mặt cao" - chuyên gia của VNDIRECT khuyến cáo./.