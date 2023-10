Chứng khoán VPBank tặng chuyến du lịch Mỹ cho khách hàng

(TBTCO) - Trong quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã ck: SGR) đạt 18 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng hàng tồn kho, kinh doanh dở dang ở các dự án như: Dự án Nhơn Trạch (Đồng Nai); Dự án An Phú (Bình Dương); dự án An Phú Residence (TP. Thủ Đức)…