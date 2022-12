Việc của kiều bào như việc của nhà mình Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg. Tại các nước đoàn công tác cấp cao của Việt Nam đến thăm, người đứng đầu Chính phủ cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đó. “Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lo cho nhân dân sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, ở trong nước thế nào thì ở ngoài nước cũng vậy”, Thủ tướng đã xúc động chia sẻ với kiều bào tại châu Âu như vậy. Thủ tướng đề nghị các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao "phải coi bà con như người nhà mình, giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình", đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số để giải quyết thủ tục nhanh chóng. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại ba nước không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ở sở tại, đoàn kết, là cộng đồng mẫu mực, là niềm tự hào của đất nước. Chia sẻ với bà con tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hiện có khoảng 5 triệu kiều bào ở trên 130 quốc gia trên thế giới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trải qua nhiều thăng trầm song vẫn vươn lên để khẳng định mình, cơ bản thành công, được tôn trọng ở nước sở tại. Đặc biệt, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị không chỉ giúp công tác người Việt Nam ở nước ngoài có đột phá mà còn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục phát triển và đóng góp cho đất nước. Thủ tướng cho biết Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Là đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, nhất quán quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, "không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải". Việt Nam nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế tích cực, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nội lực (con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa – lịch sử) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực (như vốn, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực…) là quan trọng và đột phá./.