Cơ hội lớn để Việt Nam tạo “kỳ tích” tăng trưởng

Phát triển khoa học công nghệ là con đường nhanh nhất, bền vững nhất Theo TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam, con đường ngắn nhất, nhanh nhất, duy nhất, bền vững nhất để thoát bẫy thu nhập trung bình trở thành quốc gia phát triển là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Việt Nam có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình nếu bỏ qua giai đoạn hấp thụ, làm chủ công nghệ trong quá trình phát triển. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam khoảng 5,6%, trong đó 3,06% tăng trưởng do đầu tư; 3,29% do đổi mới công nghệ nhưng lại âm (-1,36%) do liên quan đến các vấn đề cải thiện hiệu suất. Giai đoạn hấp thụ công nghệ bao gồm đổi mới công nghệ và cải thiện hiệu suất. Song, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tập trung vào mua sắm dây chuyền thiết bị công nghệ mà chưa thực sự làm chủ và hấp thụ công nghệ bằng cách cải thiện trình độ nhân lực, đổi mới quy trình sản xuất và đổi mới sản phẩm dựa trên dây chuyền công nghệ mới. Chính vì vậy, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của Việt Nam đạt được vẫn chưa được như các quốc gia có mức tăng trưởng để vượt qua bẫy thu nhập trung bình. TFP của Việt Nam trong giai đoạn đó chỉ đạt khoảng 40%. Từ bài học của các quốc gia không thành công trong vượt qua bẫy thu nhập trung bình, để đổi mới và hấp thụ công nghệ, khó khăn thách thức chính là “thung lũng chết” phải vượt qua. Theo đó, trong giai đoạn đổi mới, hấp thụ công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất mới, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, thay đổi quy trình sản phẩm… sẽ lỗ, chưa thu được kết quả ngay lập tức. Điều này được ví như một “cái hố” cần phải mạnh dạn nhảy qua, thì mới chuyển sang giai đoạn phát triển mới.