Cơ hội nào cho nhà đầu tư bất động sản phía nam trong năm 2024

(TBTCO) - Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy, tại TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ chỉ đạt 10.700 căn vào năm 2023. Các chuyên gia dự báo giai đoạn từ 2024-2026, lượng căn hộ giá 2 - 5 tỷ đồng/căn ngày càng khan hiếm. Nguồn cung có thể sẽ chuyển sang những khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An, với mức giá phải chăng hơn.

Nguồn cung căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh liên tục giảm

Theo báo cáo của Savills, tại TP. Hồ Chí Minh (HCM), nguồn cung căn hộ chỉ đạt 10.700 căn vào năm 2023. Trong khi đó, nguồn cung mới vẫn được săn đón. Theo Bộ phận nghiên cứu của Savills, lượng giao dịch căn hộ trong 10 năm qua giảm liên tục, 7% mỗi năm. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá nhà cao, thị trường chỉ ghi nhận 6.300 giao dịch trong cả năm vừa qua.

Báo cáo cũng cho thấy, nguồn cung mới chiếm 78% thị phần lượng giao dịch và có tỷ lệ hấp thụ 84%. Những dự án này bán tốt nhờ có pháp lý rõ ràng trước khi ra mắt, thời gian thanh toán dài, hỗ trợ vay ngân hàng và mức giá dễ tiếp cận từ 2 - 5 tỷ đồng/căn.

Nếu loại trừ nguồn cung mới, giao dịch thị trường vẫn yếu với chỉ 670 căn bán ra, tương ứng mức hấp thụ 14%. Giá bán sơ cấp quay về mức ở năm 2020 với 69 triệu đồng/m2 thông thủy, giảm 36% theo quý và 45% theo năm sau khi nhiều dự án đắt tiền phải tạm đóng bớt giỏ hàng.

Phân tích về giá bán căn hộ hiện nay, bà Giang Huỳnh - Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận nghiên cứu thị trường và S22M Savills, cho rằng trong năm 2023, TP.HCM không còn các sản phẩm dưới 2 tỷ đồng, 90% các giao dịch thuộc phân khúc từ 2 - 5 tỷ đồng/căn.

TP.HCM không còn các sản phẩm dưới 2 tỷ đồng, 90% các giao dịch thuộc phân khúc từ 2 - 5 tỷ đồng/căn. Ảnh minh hoạ (nguồn 1.6 Media)

Nguồn cung căn hộ lan tỏa ra các tỉnh giáp ranh

Theo bà Giang Huỳnh, trong giai đoạn từ 2024-2026, lượng căn hộ giá 2 - 5 tỷ đồng/căn ngày càng khan hiếm, nguồn cung tập trung chủ yếu ở phân khúc 5 - 10 tỷ đồng/căn. Chính vì vậy, người mua nhà tại TP.HCM có thể sẽ chuyển sang mua các sản phẩm ở những khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An với mức giá phải chăng hơn.

Năm 2024, 96% nguồn cung tương lai ở Bình Dương, Đồng Nai và Long An,… nằm ở phân khúc giá dưới 5 tỷ đồng/căn. Do đó, đây được xem là lời giải cho “cơn khát” nhà ở giá rẻ tại khu vực TP.HCM.

Trong năm 2024, dự kiến 96% nguồn cung tương lai sẽ lan toả ra các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai và Long An,… Ảnh minh hoạ (nguồn 1.6 Media)

Bà Giang Huỳnh phân tích các sản phẩm căn hộ ở Bình Dương, Đồng Nai vẫn giữ được mức giá bán cạnh tranh so với thị trường TP.HCM. Điều này làm cho các khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn cho người mua nhà.

Nhu cầu nhà ở tại Bình Dương cũng đang tăng mạnh do sự phát triển của công nghiệp cùng tỷ lệ nhập cư tăng. Do vậy, tạo ra một sự ổn định về nguồn cầu thị trường và đảm bảo cho việc tiếp tục phát triển của thị trường bất động sản khu vực.

“Tuy nhiên, với tốc độ phát triển khá nhanh trong những năm gần đây, nguồn cung căn hộ thứ cấp đã được bàn giao và nguồn cung tương lai dự kiến tại Bình Dương sẽ tăng mạnh, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các dự án mới. Điều này có thể gây thách thức trong việc thiết lập mức giá cho các dự án mới, đặc biệt là khi chi phí xây dựng và phát triển dự án ngày càng tăng” - Phó Giám đốc Savills nói.

Nhận định về nguồn cung trong năm 2024, ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc mảng dịch vụ Tư vấn & Phát triển Dự án DKRA Group, cũng cho rằng thị trường dự báo sẽ tiếp tục có sự phân hóa đáng kể về phân khúc sản phẩm. TP.HCM tiếp tục tập trung ở phân khúc căn hộ cao cấp, hạng A trong khi các tỉnh giáp ranh ghi nhận nguồn cung phân khúc hạng B, căn hộ vừa túi tiền chiếm vị trí chủ đạo.

Theo ông Võ Hồng Thắng, xu hướng nguồn cung căn hộ vừa túi tiền sẽ tiếp tục lan tỏa ra các tỉnh giáp ranh, cụ thể là tại Bình Dương (TP. Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một) hay Long An, với các dự án căn hộ nằm trong khu đô thị mới đã hiện hữu.

Dự kiến tại TP.HCM và vùng phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh) nguồn cung mới đưa ra thị trường dự kiến tăng so với năm 2023, dao động ở mức 12.000 - 15.000 căn, phần lớn nguồn cung tập trung tại: TP.HCM khoảng 8.000 - 10.000 căn; Bình Dương khoảng 4.000 - 6.000 căn; Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với khoảng 300 - 500 căn ở mỗi địa phương hay Long An với khoảng 200 - 300 căn.

“Đặc biệt, nổi bật trong số đó là tại Bình Dương khi tỷ trọng nguồn cung mới đưa ra thị trường nơi đây liên tục duy trì ở mức cao, ghi nhận dao động từ 24% - 31% tổng nguồn cung đưa ra thị trường trong 3 năm trở lại đây” - ông Thắng chia sẻ.

Điển hình mới đây, dự án Phú Đông SkyOne ra mắt đang được giới đầu tư quan tâm. Đây được xem là chuỗi dự án phù hợp với nhu cầu nhà ở của đối tượng là người trẻ, người có thu nhập tầm trung tại các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương và TP.HCM là rất lớn.

Với số lượng lớn hàng được mở bán, cuộc cạnh tranh giá sẽ diễn ra, nhưng không phải là cuộc cạnh tranh giá cao mà là cuộc cạnh tranh giá tương đồng nhau. Bởi nếu giá cao hơn so với các dự án mở bán trong khu vực thì chủ đầu tư sẽ rất khó bán được hàng. Đây là cơ hội cho người mua nhà, và là thách thức cho các chủ đầu tư. - ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group.

Theo ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group, hiện nay Bình Dương đang được đánh giá là tỉnh có lượng dự án bất động sản được cấp phép xây dựng và mở bán lớn tại các tỉnh phía Nam. Đây sẽ là cơ hội để cho thị trường phát triển mạnh, cung cấp nguồn nhà ở lớn cho người dân, không chỉ tại Bình Dương mà còn cả TP.HCM và các tỉnh lân cận.

“Nhu cầu nhà ở tại các khu công nghiệp tại Bình Dương và khu vệ tinh quanh TP. HCM rất cao như hiện nay, số lượng sản phẩm tuy không lớn, nhưng với mức giá chúng tôi đưa ra tại dự án Phú Đông SkyOne và khách hàng hướng tới là người trẻ và người thu nhập tầm trung sẽ giúp một phần những đối tượng khó mua nhà có thể sở hữu ngôi nhà đầu tiên của mình” - ông Phúc chia sẻ./.