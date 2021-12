Cơ hội xuất khẩu thủy sản vào thị trường Canada

(TBTCO) - Theo Bộ Công thương, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Canada còn nhiều dư địa khi tổng giá trị xuất khẩu của ta sang thị trường này mới chỉ đạt khoảng 300 triệu đô la Canada (tương đương khoảng 250 triệu USD); trong khi đó, Canada không có hạn ngạch xuất khẩu, các sản phẩm thủy sản Canada và Việt Nam mang tính tương hỗ lẫn nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Canada, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Canada tăng trưởng khoảng 7% mỗi năm với tổng giá trị nhập khẩu thủy sản năm 2019 (thời điểm trước dịch bệnh Covid 19) là 4,2 tỷ đô la Canada (tương đương khoảng 3,5 tỷ USD).

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trường nhập khẩu thủy sản của Canada tăng trưởng trở lại do nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Canada, cao hơn 5,5% so với cùng kỳ năm 2020 và gần 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù quy mô thị trường không lớn như Mỹ nhưng Canada cũng là thị trường tiềm năng cho thủy sản Việt Nam. Theo nghiên cứu của Bộ Y tế Canada, mức tiêu thụ thủy sản trên đầu người của Canada là 270 đô la Canada/năm, cho khoảng 9,14kg/người/năm.

Ché biến tôm xuất khẩu tại Cà Mau. Ảnh: Hải Anh

Theo Bộ Công thương, các mặt hàng thủy sản của Việt Nam đã khẳng định vị thế tại Canada bao gồm: Tôm đông lạnh và tôm chế biến khoảng 3,4 tỷ đô la Canada/năm, chiếm khoảng 30% thị trường Canada; cá basa khoảng 37 triệu đô la Canada/năm và cá ngừ (vây vàng và mắt to) khoảng 6 triệu đô la Canada chiếm khoảng 80% thị trường Canada. Các sản phẩm tiềm năng phát triển khác như mực, bạch tuộc, thủy sản chế biến và các sản phẩm giá trị gia tăng.

Mặc dù các sản phẩm thủy sản của Việt Nam không nhận được nhiều ưu đãi về thuế nhập khẩu vào thị trường Canada, nhưng có một số đặc điểm thuận lợi như: không có hạn ngạch xuất khẩu, các sản phẩm thủy sản Canada và Việt Nam mang tính tương hỗ lẫn nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp nên sản phẩm Việt Nam có nhiều cơ hội "đặt chân" vào Canada./.