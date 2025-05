Có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để cải thiện lương hưu khi về già

(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu (Digital Transformation Company of the Year)” trong Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng 2025 (Golden Dragon Awards 2025) do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) tổ chức.