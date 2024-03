(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp về hành vi cố ý tàng trữ hàng hóa nhập lậu là hàng điện tử, điện máy với tổng số tiền xử phạt là 270 triệu đồng, tịch thu 983 đơn vị hàng hóa vi phạm.

Vụ việc do Cục Quản lý thị trường (QLTT) và các lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp phát hiện, xử lý ngày 13/11/2023 khi tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một doanh nghiệp trên địa bàn Khu công nghiệp Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương khám xét, xử lý hàng hoá vi phạm. Ảnh: CTV

Qua quá trình kiểm tra, thẩm tra xác minh, thu thập và củng cố hồ sơ, lực lượng QLTT đã xác định hành vi, lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với doanh nghiệp về các hành vi vi phạm hành chính: cố ý tàng trữ hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tang vật vi phạm là hàng điện tử, điện máy đã qua sử dụng có tổng trị giá hơn 342 triệu đồng.

Hành vi cố ý tàng trữ hàng hóa nhập lậu, tang vật vi phạm là hàng điện tử, điện máy mới, chưa qua sử dụng có tổng trị giá hơn 463 triệu đồng.